Το γλέντησαν στο ΕΚΑΜΕ Αιγίου ΦΩΤΟ

Στο γλέντι του ΕΚΑΜΕ Αιγίου, συμμετείχαν περισσότερα από 250 άτομα.

11 Δεκ. 2025 10:30
Pelop News

Γλέντι με ζωντανή μουσική στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΜΕ Αιγίου, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 7/12/2025.

Πάνω από 250 άτομα έσπευσαν να γιορτάσουν την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία με τους ωφελούμενους και όλους όσοι απαρτίζουν το χώρο. Οι μελωδικές φωνές της Δήμητρας Μπέκιου, της Τούλας Κατσιβάλη και του Κώστα Σωτηρόπουλου εξέπληξαν τον κόσμο που δεν σταμάτησε λεπτό να χορεύει και να τραγουδά μαζί τους.

Την παράσταση όμως, για ακόμα μια φορά, έκλεψαν οι ωφελούμενοι του ΕΚΑΜΕ οι οποίοι χόρεψαν και σείστηκε ο χώρος όλος από τα χειροκροτήματα. Ακόμα μια φορά απέδειξαν ότι είναι η χαρά της ζωής και μπορούν να ανταπεξέλθουν επάξια σε όλες τις περιστάσεις.

Το ΔΣ.του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά τους τραγουδιστές για την εμφάνισή τους, τον Γιάννη Παλαιολογόπουλο για το υπέροχο φαγητό και την άψογη εξυπηρέτηση και όλον τον κόσμο που ήταν παρών και διασκέδασε με τα παιδιά μας και τους εύχεται υγεία και κάθε καλό.

