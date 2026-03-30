Το Ιράν χτύπησε μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, νεκρός Ινδός εργάτης και δέκα τραυματίες στρατιωτικοί

Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά στόχων στο Κουβέιτ κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ανθρώπινα θύματα και υλικές ζημιές, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισήλθε στην 31η ημέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Κουβέιτ, ιρανική επίθεση έπληξε μονάδα αφαλάτωσης που παράγει τόσο πόσιμο νερό όσο και ηλεκτρική ενέργεια, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Ινδού εργαζομένου. Σε παράλληλο πλήγμα σε στρατιωτική βάση, δέκα στρατιωτικοί τραυματίστηκαν.

Στη Σαουδική Αραβία, οι δυνάμεις αεράμυνας προχώρησαν σε αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων και drones, ενώ ανάλογες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν και στο Ισραήλ, όπου συναγερμοί ήχησαν σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Χάιφα. Το Ισραήλ ανταπέδωσε με αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στην Τεχεράνη και τον Λίβανο.

Στον Λίβανο, ένας κυανόκρανος της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (UNIFIL) από την Ινδονησία σκοτώθηκε από έκρηξη βλήματος κοντά στην Αντσίτ αλ Κουσάιρ. Τρεις ακόμη Ινδονήσιοι κυανόκρανοι τραυματίστηκαν. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδονησίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και ζήτησε διεξοδική έρευνα για το περιστατικό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν στέλνει ως «δώρο» 20 τάνκερ πετρελαίου προς τις ΗΠΑ, παρά το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, και ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει σε βασικά σημεία του αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν καταστρέψει σημαντικούς στόχους του Ιράν και ότι η Τεχεράνη δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Εν τω μεταξύ, αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα σε ιρακινές εγκαταστάσεις, ενώ σειρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέο κύμα επιθέσεων σε ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων.

Σύμφωνα με την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, από τις αρχές των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές πάνω από 100.000 κτίρια στο Ιράν, εκ των οποίων περίπου 40.000 στην Τεχεράνη. Μεταξύ των πληγέντων βρίσκονται 600 σχολεία και σχεδόν 300 δομές υγείας. Το ίδιο διάστημα, έχουν αναφερθεί πάνω από 1.900 νεκροί και περισσότεροι από 24.800 τραυματίες, σύμφωνα με προηγούμενα στοιχεία του ιρανικού υπουργείου Υγείας.

