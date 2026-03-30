Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάληψης των ιρανικών πετρελαίων – Κοντά σε συμφωνία των 15 σημείων η Τεχεράνη

Σε μια περίοδο οριακής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη, συνδυάζοντας την απειλή στρατιωτικής κατάληψης ενεργειακών κόμβων με την αποκάλυψη σημαντικής προόδου στο διπλωματικό πεδίο.

Μιλώντας στους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε ανοιχτά την πρόθεσή του για τον έλεγχο των ιρανικών πηγών ενέργειας, κάνοντας ειδική αναφορά στο νησί Χαργκ, τον κεντρικό κόμβο εξαγωγών του Ιράν. «Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της παραμονής αμερικανικών δυνάμεων στο σημείο.

Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου

Οι δηλώσεις αυτές καταγράφονται ενώ η πολεμική σύρραξη έχει οδηγήσει τις αγορές σε νευρικότητα. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 116 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, σημειώνοντας αύξηση μεγαλύτερη του 50% μέσα σε μόλις έναν μήνα. Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή ενισχύεται διαρκώς, με χιλιάδες στρατιώτες να μετακινούνται προς το μέτωπο.

Η διπλωματική οδός και το σχέδιο των 15 σημείων

Παρά τη σκληρή ρητορική, ο κ. Τραμπ αποκάλυψε πως οι έμμεσες συνομιλίες με την Τεχεράνη, οι οποίες διεξάγονται μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, βρίσκονται σε καλό δρόμο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιρανική πλευρά έχει αποδεχθεί «ως επί το πλείστον» τη λίστα των 15 σημείων που έχουν θέσει οι ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Μας έδωσαν τα περισσότερα από τα σημεία. Γιατί να μην το κάνουν;» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ από το Air Force One, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα εγείρει «δύο-τρία επιπλέον αιτήματα» πριν την οριστική συμφωνία.

Το τελεσίγραφο και η «αλλαγή καθεστώτος»

Η Ουάσιγκτον έχει θέσει ως καταληκτική ημερομηνία την 6η Απριλίου. Εάν μέχρι τότε δεν υπάρξει πλήρης αποδοχή των όρων, το Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπο με σφοδρά πλήγματα στις ενεργειακές του υποδομές.

Ως δείγμα καλής θέλησης, η Τεχεράνη φέρεται να έχει ήδη παραχωρήσει ποσότητες πετρελαίου προς τις ΗΠΑ, οι οποίες αναμένεται να αποσταλούν άμεσα. Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η αποδυνάμωση της ηγεσίας της Τεχεράνης και η καταστροφή υποδομών κατά τη διάρκεια του πολέμου ισοδυναμούν με «ουσιαστική αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα.

