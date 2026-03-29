To Ιράν δεν έχει απαντήσει στο τελεσίγραφο Τραμπ, ζητά εγγυήσεις

Το Ιράν δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη απάντηση στην πρόταση 15 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, καθώς επιδιώκει διεθνείς εγγυήσεις ότι οι διαπραγματεύσεις δεν αποτελούν τακτική εξαπάτησης, αναφέρει το Channel 12, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο, το Ιράν επιδιώκει να διευρύνει το πλαίσιο ώστε να συμπεριλάβει όχι μόνο τα κράτη του Κόλπου αλλά και πρόσθετους παράγοντες, δηλαδή τη Ρωσία και την Κίνα, κάτι που είναι ένας από τους λόγους για την καθυστέρηση της Τεχεράνης στην επίσημη απάντηση, σύμφωνα με το εβραϊκό δίκτυο.

Τι προτείνουν στο Ιράν οι μεσολαβητές για τα στενά του Ορμούζ: τέλη διέλευσης και κοινοπραξία για το πετρέλαιο

Το Channel 12 προσθέτει ότι Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν συντονισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που αποτύχουν οι συνομιλίες της Ουάσιγκτον με το Ιράν, με ορισμένες διαφωνίες να προκύπτουν σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας όσο οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, επικαλούμενο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το Ισραήλ προσπαθεί να πείσει τις ΗΠΑ ότι, ακόμη και καθώς περιμένουν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, είναι κρίσιμο να συνεχίσουν να χτυπούν τις εθνικές υποδομές, συνεχίζει το ρεπορτάζ.

Οι Αμερικανοί, ωστόσο, αντιτίθενται σε αυτό, φοβούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι τέτοιες επιθέσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη διπλωματική διαδικασία.

