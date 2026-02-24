Το Καρναβάλι της Πάτρας είναι το asset της!

Η Πάτρα είναι μια πόλη που ζει και αναπνέει για το Καρναβάλι της που είναι το πιο διάσημο της Ελλάδας (197 χρόνια γαρ!) εδώ και πολλές δεκαετίες αλλά και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης και του κόσμου.

Το Καρναβάλι είναι όμως, και αυτή τη διάσταση πρέπει να δούμε, το ισχυρό οικονομικό asset της Πάτρας. Κι αυτό δεν συμβαίνει! Καθώς υπάρχουν άνθρωποι στην Πάτρα που δεν εκτιμούν την πραγματική του αξία, αλλά και άλλοι που δεν του προσδίδουν την πραγματική του διάσταση.

Το Καρναβάλι είναι ένας ζωντανός οργανισμός που πρέπει να εξελίσσεται και να κρατά όλο το χρόνο. Η Πάτρα έχει μείνει πολύ πίσω μετά την φυγή από την πόλη της βαριάς βιομηχανίας στην δεκαετία του ’80 και ’90 και είναι μια πόλη με πολύ χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και σαν ξεχασμένη από τον χρόνο.

Και εδώ ευθύνεται όχι μόνο διαχρονικά η τοπική αυτοδιοίκηση όλων των ειδών και η κάθε διακυβέρνηση της χώρας που ξέχασε την Αχαΐα. Αλλά και η νοοτροπία πολλών κατοίκων της.

Το Καρναβάλι της Πάτρας πέρασε μια λογική κρίση με τα μνημόνια, με την κάθοδο ακόμα και ταραχοποιών στοιχείων στις εκδηλώσεις του ,έπεσε πάνω στην έναρξή του κόβιντ, αλλά είναι πάλι εδώ! Το Καρναβαλικό Εργαστήρι, η Καρναβαλική Ακαδημία και το Καρναβαλικό Πάρκο είναι θεματικά για να επενδύσεις πάνω τους.

Το Καρναβάλι της Πάτρας θα έπρεπε να αποτελεί το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της Πάτρας με διεθνή απήχηση, σε μια εποχή που οι ξένοι αναζητούν προορισμούς διασκέδασης! Κάποιοι πατρινοί απαξιώνουν το Καρναβάλι θεωρώντας το υποβαθμισμένο προϊόν αλλά δεν είναι έτσι. Καθώς είμαστε σε μια εποχή που παρά τα προβλήματα ο κόσμος και οι ξένοι βασικά θέλουν να διασκεδάσουν!

Η Πάτρα και αυτό συμπεριλαμβάνει από τους πολίτες μέχρι τους εμπλεκόμενους, πρέπει να καταλάβει ότι το Καρναβάλι είναι το μεγάλο της asset. Και να το αξιοποιήσει δεόντως. Θα πρέπει να επενδύσει όμως καθώς έχει μείνει πίσω στο κεφάλαιο εξωστρέφεια όπως έχει μείνει και σαν πόλη στο τομέα αυτό.

Το Καρναβάλι πρέπει να αποτελεί μια διαρκή διαφήμιση και πόλο έλξης των επισκεπτών και τουριστών. Να υπάρξει μεγαλύτερη οργάνωση για τους επισκέπτες και στις άλλες εποχές ώστε να επιτύχει την μέγιστη προβολή του. Χρειάζεται μεγαλύτερη εξωστρέφεια στην προβολή ώστε, όπως η Βενετία είναι στην τουριστική ατζέντα των Ευρωπαίων και σαν καρναβαλικός προορισμός, να μπει και η Πάτρα.

Θα έπρεπε όμως να έρχονται οι Αραβες που τους αρέσουν αυτά τα κόνσεπτ με τα σκάφη τους και να αφήνουν τα λεφτά τους στην πόλη. Αντίστοιχα και διάσημοι και εύποροι τουρίστες από όλο τον κόσμο. Η Πάτρα έχει εξαιρετική διασκέδαση και οι φοιτητές είναι στον τομέα αυτό η δύναμή της.

Και οι ξένοι αυτό ψάχνουν. Κέφι και χορό. Το Καρναβάλι θα πρέπει να αποτελεί τη διαφήμιση της πόλης διεθνώς ώστε να μπει η Πάτρα στη διεθνή ατζέντα σαν πόλη της διασκέδασης και της χαράς για όλες τις εποχές έχοντας και το Ρίο το καλοκαίρι!

Η Πάτρα έχει πολλές προοπτικές που αγνοεί μόνη της επιδεικτικά! Η παγκόσμια προβολή και εξωστρέφεια του Καρναβαλιού πρέπει να γίνουν προτεραιότητα και μαζί και η προσέλκυση και κεφαλαίων ακόμα και επενδυτικών.

Ο στόχος όλων των Πατρινών θα έπρεπε να είναι να έρθουν και να ξαναέρθουν στην Πάτρα οι 200.000 επισκέπτες του τριημέρου! Και όταν έχεις περάσει κάπου καλά, έρχεσαι εύκολα ξανά και άλλη φορά χωρίς να έχει το γεγονός για το οποίο ήρθες.

Σκεφτείτε ότι ένα τριήμερο να επιλέξουν ξανά την πόλη οι επισκέπτες, η Πάτρα μπορεί με βάση το Καρναβάλι της να κάνει τζίρους και 200εκ. και φυσικά να δημιουργήσει και θέσεις εργασίας μέσα από επικείμενες επενδύσεις όλων των ειδών.

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος.

