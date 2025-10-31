«Το κράτος με διώχνει από το χωριό μου» – Η Αναστασία Στεφανοπούλου από τη Δάφνη Καλαβρύτων για τη ζωή στην ύπαιθρο

Αρχικά να σας πω ότι εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Δάφνη Καλαβρύτων και τα τελευταία χρόνια ζω στην Πάτρα, όπου ασκώ το επάγγελμα της μαθηματικού.

Αν και η ερημοποίηση των χωριών αποτελεί μία σκληρή πραγματικότητα, την οποία αναδεικνύει και υπογραμμίζει το κράτος των Αθηνών, την ίδια στιγμή με τις αποφάσεις του συμβάλλει στην περαιτέρω επέκταση του φαινομένου.

Ενδεικτική είναι η πρόσφατη απόφαση για αναστολή λειτουργίας καταστημάτων ΕΛΤΑ σε πολλές περιοχές της χώρας. Ανάμεσα σε αυτές η Δάφνη και η Κλειτορία Καλαβρύτων.

Οι συνέπειες της εξέλιξης αυτής επηρεάζουν άμεσα τις ζωές των κατοίκων. Μία νέα γυναίκα της περιοχής, η μαθηματικός Αναστσία Στεφανοπούλου, μας περιγράφει:

«Στο χωριό μας υπήρχαν υποκαταστήματα τραπεζών τα οποία έκλεισαν εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε πολλές επιχειρήσεις που λειτουργούν στις δημοτικές ενότητες Παΐων, Αροανίας και Κλειτορίας χρησιμοποιούσαν τα ΕΛΤΑ ως τράπεζα. Γιατί διαφορετικά θα πρέπει να κάνουν περίπου μία απόσταση γύρω στις 40 λεπτά με μία ώρα για να πάνε σε κάποια κοντινή πόλη ή στα Καλάβρυτα για να χρησιμοποιήσουν κάποιο κατάστημα ΕΛΤΑ ή κάποια τράπεζα. Επίσης, υπάρχουν και πάρα πολλοί ηλικιωμένοι που χρησιμοποιούσαν τα ΕΛΤΑ είτε για την πληρωμή των λογαριασμών τους είτε για να πάρουν τις συντάξεις τους. Μιλάμε για ανθρώπους κάποιας ηλικίας που δεν μπορούν να μάθουν να χειρίζονται ηλεκτρονικές συσκευές».

Η κ. Στεφανοπούλου υπογραμμίζει ότι η εξέλιξη αυτή διαταράσσει τους μόνιμους κατοίκους του χωριού. «Στα χώρια γενικότερα λατρεύουμε την παράδοση. Λατρεύουμε το χαρτί. Λατρεύουμε να πάμε στο κατάστημα με τον λογαριασμό στο χέρι να μιλήσουμε με τον υπάλληλο ή την υπάλληλο και να κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι και θέμα επαφών και κοινωνικότητας».

Πέραν αυτού υπάρχει και μία άλλη σοβαρή διάσταση. «Σε πολλές τοπικές επιχειρήσεις υπάρχει καθημερινά ρευστό. Αυτό τι θα γίνει. Θα το κρατήσουν οι επιχειρήσεις μέσα στο κτίριό τους με κίνδυνο να συμβεί κάποια κλοπή; Μέχρι τώρα πήγαιναν και έκαναν απευθείας την κατάθεσή τους μέσω των ΕΛΤΑ».

Η αναστολή λειτουργίας των ΕΛΤΑ δεν είναι το μοναδικό πλήγμα για την περιοχή. «Το πολιτικό σύστημα δηλώνει ότι ανησυχεί για την ερημοποίηση των χωριών μας. Τι κάνει για να το ανατρέψει; Εμένα προσωπικά που επιθυμούσα να μείνω στο χωριό μου με έδιωξε. Ολοι εμείς που φύγαμε από τα χωριά, δεν φύγαμε γιατί θέλαμε να ζήσουμε το όνειρο της πόλης. Αλλά εξαναγκαστήκαμε» τονίζει η κ. Στεφανοπούλου και εξηγεί:

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος φόβος για υποβάθμιση του νοσοκομείου Καλαβρύτων. Και είναι η μοναδική δομή που υπάρχει στον Δήμο Καλαβρύτων, καθώς το Κέντρο Υγείας στην Κλειτορία υπολειτουργεί. Η οικογένειά μου ζει στη Δάφνη, όπου έχει μία επιχείρηση. Τι θα κάνει ο πατέρας μου που έχει ένα σωρό προβλήματα υγείας αν χρειαστεί ιατρική φροντίδα; Ολα αυτά είναι θέματα που αποτρέπουν έναν νέο άνθρωπο να παραμείνει εκεί και να δημιουργήσει οικογένεια».

