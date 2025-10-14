Το μεγάλο διακύβευμα για τον νέο γύρο εμπορικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Κίνα

Είναι ξεκάθαρο ότι η αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα μπαίνει σε νέα φάση έντασης, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ να υψώνουν τους τόνους ενόψει του νέου γύρου δασμών.

Και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του άλλου», ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για μια ακόμη κλιμάκωση.

Μετά το σήμα του Τραμπ ότι παραμένει «ανοιχτός σε συμφωνία» με το Πεκίνο, ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντι Βανς δήλωσε πως το αποτέλεσμα «θα εξαρτηθεί από το πώς θα αντιδράσουν οι Κινέζοι». Ωστόσο, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε ότι θα κινηθεί ανάλογα με τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως το Πεκίνο «θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων του».

Πιέσεις, ρητορική και «αντίποινα»

Μέχρι στιγμής, η Κίνα δεν έχει απαντήσει στη νέα απειλή του Τραμπ για δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές, που ακολούθησε την επιβολή περιορισμών από το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εξαιρέσεων για να διατηρηθεί η εμπορική ροή.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε τη Δευτέρα πως η προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ–Σι «παραμένει στον ορίζοντα», καθώς υπήρξε «ουσιαστική επικοινωνία» μεταξύ των δύο πλευρών το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον ενεργοποιεί συμμάχους για να πιέσει το Πεκίνο, αφήνοντας να εννοηθεί πως είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει και «ωμή ισχύ» εάν χρειαστεί.

«Αυτό είναι η Κίνα εναντίον του κόσμου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπέσεντ, υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο «έχει στραμμένο ένα βαζούκα στις αλυσίδες εφοδιασμού της ελεύθερης οικονομίας».

