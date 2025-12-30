Tο μήνυμα της Γκιλφόιλ για το 2026, τι είπε για την Ελλάδα

H πρέσβης των ΗΠΑ, έστειλε τις ευχές της σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ»

30 Δεκ. 2025 20:26
Pelop News

«Σε όλους τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καλή Χρονιά!» αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».

«Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμού και ανανεωμένης δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: ελευθερία, ανεξαρτησία και ευκαιρίες. Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά», καταλήγει στο μήνυμά της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

