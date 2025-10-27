Το μήνυμα του Δημάρχου Καλάβρυτων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Η 28η Οκτωβρίου συμβολίζει την αντίσταση στον κατακτητή, την άρνηση στην υποταγή, την υπεράσπιση της ελευθερίας, την εθνική αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία.

Το μήνυμα του Δημάρχου Καλάβρυτων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
27 Οκτ. 2025 17:17
Σε μήνυμα του για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος αναφέρει τα εξής:

«Η επέτειος του ΟΧΙ δεν είναι μόνο μια οφειλόμενη τιμή στη μνήμη και στους αγώνες των ηρώων μας, είναι και ένα φωτεινό και διαχρονικό παράδειγμα για το μέλλον.

Συμβολίζει, όμως, και την ενότητα, την αποφασιστικότητα και την πίστη που χαρακτηρίζει τους Έλληνες στις δύσκολες στιγμές. Συμβολίζει την ομοψυχία όταν απειλούνται τα ιερά και τα όσια της πατρίδας, την δύναμη όταν στρατευόμαστε πίσω από συλλογικούς στόχους, κοινούς αγώνες και οράματα.

Μνήμη, τιμή, ευθύνη, ιστορικό χρέος και σεβασμός απέναντι σ’ εκείνους που απ’ τα Καλάβρυτα έως την Ήπειρο και απ’ την Θράκη έως την Κρήτη, με το παράδειγμα και τους αγώνες τους, παραμένουν για όλους μας μια διαρκής και αστείρευτη πηγή δύναμης, έμπνευσης και αυτοπεποίθησης.

Απ’ τα μαρτυρικά Καλάβρυτα, τόπο – σύμβολο της Ειρήνης και της εθνικής περηφάνιας αλλά και τόπο καταδίκης κάθε μορφής φασισμού και αυταρχισμού, Χρόνια Πολλά στην πατρίδα μας, σ’ όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, σε κάθε σημείο της γης».
