Το OLYMPIA FORUM VI ξεκινά την Τρίτη – Η Περιφερειακή Πολιτική ως βασικός πυλώνας Δημοκρατίας και ανάπτυξης 

Από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου 2025, η καρδιά της βιώσιμης ανάπτυξης θα χτυπήσει ξανά στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου η ιστορία συναντά το μέλλον. Στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας θα πραγματοποιηθεί το Olympia Forum VI, το σημαντικότερο θεσμικό συνέδριο που εστιάζει στην αποκέντρωση και στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών ως μοχλούς βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Olympia Forum VI για μια ακόμα χρονιά θα συγκεντρώσει Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Αρχηγούς κομμάτων, Περιφερειάρχες, Δημάρχους, καθώς και Ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και φορείς σε έναν ουσιαστικό και πολυεπίπεδο διάλογο. Οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν απόψεις, καλές πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις για την αποτελεσματική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, την οικονομική αυτοτέλεια των Περιφερειών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Το συνέδριο φέτος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, στις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, αλλά και στην ανάγκη για νέες μορφές συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Η ενίσχυση της τοπικής διακυβέρνησης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της βιωσιμότητας και της δίκαιης ανάπτυξης.

Το Olympia Forum δεν είναι απλώς ένα συνέδριο. Είναι ένας θεσμός με διεθνή πλέον, ακτινοβολία, που αναδεικνύει τη σημασία της περιφερειακής πολιτικής ως βασικού πυλώνα δημοκρατίας και ανάπτυξης.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Ποιο είναι το μέλλον των Περιφερειών και ποιες στρατηγικές μπορούν να διαμορφώσουν ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα για την ελληνική ύπαιθρο; Πώς θα ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, η ανθεκτικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η τοπική επιχειρηματικότητα και οι startups, ενώ παράλληλα θα προσελκυστούν νέα ταλέντα;

Με τη συμμετοχή υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων, περιφερειαρχών, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο φιλοδοξεί να προσφέρει ουσιαστικές προτάσεις, να ενισχύσει τον θεσμικό διάλογο και να εμπνεύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των Περιφερειών και των τοπικών κοινωνιών.

Eπίσης, το Olympia Forum VI, ανοίγει τον διάλογο για τις σύγχρονες προκλήσεις της Περιφέρειας στις 7–9 Οκτωβρίου, στην Αρχαία Ολυμπία, θέτοντας ψηλά στην ατζέντα του ένα διαχρονικό και επίκαιρο ζήτημα, την δημογραφική αλλαγή.

Σε μια περίοδο που η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ιστορικά χαμηλά ποσοστά γεννήσεων, σημαντική εκροή νέων επιστημόνων και επαγγελματιών στο εξωτερικό και γήρανση του πληθυσμού, κορυφαίοι κυβερνητικοί παράγοντες, αυτοδιοικητικοί, πολιτικοί και διεθνείς εκπρόσωποι θα συζητήσουν τις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού, την ανάγκη για πολιτικές στήριξης της οικογένειας, αλλά και τον ρόλο της κοινωνικής συνοχής ως πυλώνα δημογραφικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση σε τρεις βασικούς πυλώνες για την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης προόδου: την Υγεία, την Εκπαίδευση και την Κοινωνική Συνοχή.

Με τη συμμετοχή υπουργών, πρυτάνεων, καθηγητών, δημάρχων και θεσμικών εκπροσώπων, το Φόρουμ αναμένεται να αναδείξει ουσιαστικούς προβληματισμούς αλλά και ρεαλιστικές προτάσεις γύρω από την ανώτατη εκπαίδευση, τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην ελληνική Περιφέρεια.

Ακόμα, στο πλαίσιο του Olympia Forum VI, δύο κεντρικοί θεματικοί άξονες – ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός & οι Smart Regions και το Ανθρώπινο Δυναμικό & τα Εργασιακά Skills – έρχονται στο προσκήνιο.

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Στην καρδιά της Ιστορίας, στον ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου γεννήθηκαν οι παγκόσμιες αξίες της συνεργασίας, της ειρήνης και της προόδου, το Olympia Forum VI επιστρέφει για να δώσει βήμα σε έναν κρίσιμο διάλογο για το μέλλον των Περιφερειών.

Από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου 2025, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία και το Δημαρχείο Αρχ. Ολυμπίας μετατρέπεται σε κόμβο ανταλλαγής ιδεών, θεσμικής ώσμωσης και καινοτομίας. Πολιτική ηγεσία, αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκή κοινότητα, επιχειρηματικός κόσμος και κοινωνία των πολιτών συνυπάρχουν και συνδιαμορφώνουν προτάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, ανθεκτικότητα, κοινωνική συνοχή και δημογραφική αναγέννηση.

Με 16 εξειδικευμένες θεματικές ενότητες και ομιλητές υψηλού επιπέδου, το Olympia Forum VI δεν είναι απλώς ένα συνέδριο. Είναι το μεγαλύτερο θεσμικό γεγονός για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, με ευρωπαϊκή προοπτική και παγκόσμιο συμβολισμό.

Το Olympia Forum VI αναπτύσσεται γύρω από έξι θεματικούς άξονες, με δεκαέξι εξειδικευμένες ενότητες, που αγγίζουν τις πιο κρίσιμες πτυχές της περιφερειακής πολιτικής, της βιωσιμότητας, της τεχνολογίας και της κοινωνικής συνοχής.

Άξονας 1: Ανθεκτικές και Βιώσιμες Περιφέρειες

Κλιματική Ανθεκτικότητα & Πολιτική Προστασία στην Πράξη o Έργα πρόληψης, τοπικά σχέδια, ρόλος αυτοδιοίκησης Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Τοπικές Ενεργειακές Κοινότητες o Ενεργειακή δημοκρατία, εμπλοκή πολιτών, νησιά/ορεινές περιοχές Κυκλική Οικονομία & Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων o Απόβλητα, ανακύκλωση, καινοτόμες πρακτικές με χρηματοδοτήσεις

Άξονας 2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Smart Regions

Smart Cities: Από το Pilot στην Κλίμακα

Πόλεις που υλοποιούν – παραδείγματα και προκλήσεις

Startups & Τεχνολογική Καινοτομία στην Περιφέρεια

Παρουσιάσεις startup, incubators, τεχνολογικά πάρκα

Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Καινοτομία στα Μνημεία

Digital twins, XR, τουρισμός, πολιτισμός

Άξονας 3: Αγροδιατροφή και Πρωτογενής Ανάπτυξη

Βιώσιμη Αγροδιατροφή με Προστιθέμενη Αξία

Εξαγωγές, branding, τοπικές αλυσίδες αξίας

Blockchain & Ιχνηλασιμότητα στην Αγροτική Παραγωγή

B2B Forum – εφαρμογές και προοπτικές

Άξονας 4: Κοινωνική Συνοχή & Δημογραφική Ανάταξη

Επαναπατρισμός Νέων & Ενίσχυση Περιφερειακής Επιχειρηματικότητας

Κίνητρα, στέγαση, κοινωνικές υποδομές

Υγεία και Φροντίδα στην Περιφέρεια: Rural Health Equity

Πρωτοβάθμια φροντίδα, προσβασιμότητα, telemedicine

Social Innovation & Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Συνεργασίες με ΟΤΑ, τοπικά κοινωνικά μοντέλα

Άξονας 5: Ανθρώπινο Δυναμικό & Εργασιακά Skills

Upskilling & Reskilling για τις Περιφέρειες

Σύνδεση με τοπική παραγωγή, πράσινες δεξιότητες, digital skills

Σύνδεση Πανεπιστημίων – Αυτοδιοίκησης – Επιχειρήσεων

Εφαρμοσμένη έρευνα, συνεργατικά έργα, μεταφορά τεχνογνωσίας

Άξονας 6: Υποδομές και Χρηματοδοτήσεις

RRF & ΕΣΠΑ στην Πράξη: Έργα που Μεταμορφώνουν τις Πόλεις

Έξυπνα δίκτυα, ενεργειακή αναβάθμιση, χρηματοδοτικά εργαλεία

ΣΔΙΤ για Μικρούς Δήμους: Από τη Θεωρία στην Υλοποίηση

Απορρίμματα, φωτισμός, σχολεία – πώς πετυχαίνει ένα ΣΔΙΤ

Επενδυτικοί Προορισμοί: Νησιωτικότητα, Ορεινές και Παραμεθόριες Περιοχές

Χρηματοδότηση προσβασιμότητας, resilience, νησιωτική πολιτική.

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Το Olympia Forum VI δεν είναι μόνο ένας θεσμός διαλόγου και πολιτικής σκέψης — είναι μια σημαντική συνάντηση ηγετών και διαμορφωτών πολιτικής από όλη την Ελλάδα.

Στην Αρχαία Ολυμπία θα δώσουν το “παρών” κορυφαίοι Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, Αρχηγοί κομμάτων, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, Ακαδημαϊκοί και στελέχη της κοινωνίας των πολιτών, συμμετέχοντας σε συζητήσεις που δεν μένουν στη θεωρία, αλλά οδηγούν στην πράξη.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων συμμετοχών συγκαταλέγονται:

Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Βασίλειος Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών

Στέφανος Γκίκας, Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Νικόλαος Ταχιάος, Υφυπουργός, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ιωάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Υφυπουργός Ανάπτυξης

Νικόλαος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Ιάσων Φωτήλας, Υφυπουργός Πολιτισμού

Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας

Αλέξης Χαρίτσης, Πρόεδρος Νέας Αριστεράς

Στέφανος Κασσελάκης, πρόεδρος Κινήματος Δημοκρατίας

Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Δημήτρης Πτωχός, Περιφερειάρχης Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

Ιωάννης Βουτσινάς, Πρόεδρος, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας

Η σύνθεση των ομιλητών επιβεβαιώνει ότι το Olympia Forum VI είναι κάτι περισσότερο από ένα συνέδριο: είναι μια εθνική πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου για το μέλλον των Περιφερειών.

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Στο πλαίσιο του Olympia Forum, την δεύτερη ημέρα του Φόρουμ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνεδριάζει φέτος στην Αρχαία Ολυμπία, με επίκεντρο στρατηγικές για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την πολιτιστική κληρονομιά.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, μαζί με μέλη του Δ.Σ., θα παρουσιάσουν νέες στρατηγικές για κοινωνική καινοτομία, ανάπτυξη και το μέλλον των τοπικών κοινωνιών, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης στη χάραξη πολιτικών που αγγίζουν τον πολιτισμό, την τεχνολογία και την κοινωνική συνοχή.

Στο πλευρό της διοργάνωσης βρίσκονται κορυφαίες επιχειρήσεις και φορείς που επενδύουν στη βιωσιμότητα: Χρυσός Χορηγός είναι η Befon – Botsas Group of Companies, ενώ ως Χορηγός συμμετέχει η ΔΕΗ, με καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Την προσπάθεια στηρίζουν επίσης σημαντικοί υποστηρικτές, όπως η Γεκ Τέρνα, η Ολυμπία Οδός, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Κλικ Ζωής, η διαΝΕΟσις, η ΕΕΝΕ και το Aldemar Olympian Village, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι το κλειδί για να δημιουργηθούν ανθεκτικές και βιώσιμες Περιφέρειες.

