«Το ότι είμαι ανάπηρη δε σημαίνει ότι δεν μπορώ να παρουσιάσω», η Κατερίνα Βρανά για τον ελληνικό τελικό της Eurovision

Δήλωσε πολύ χαρούμενη που επιλέχθηκε και μπορεί να δείξει ότι μπορεί να κάνει ό,τι και οποιοσδήποτε άλλος

05 Φεβ. 2026 22:55
Η stand-up comedian, Κατερίνα Βρανά, έδωσε συνέντευξη στο «Breakfast@Star» σήμερα το (5/2/2026) και μίλησε για την παρουσίαση του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026, εξηγώντας πως θέλει να αποδείξει ότι η αναπηρία της δεν μπορεί να την εμποδίσει.

Η αποκάλυψη της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους

Η  Κατερίνα Βρανά θα παρουσιάσει τις τρεις βραδιές για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό Eurovision 2026, μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και τη Μπέττυ Μαγγίρα, δηλώνοντας πολύ χαρούμενη που επιλέχθηκε και μπορεί να δείξει ότι μπορεί να κάνει ό,τι και οποιοσδήποτε άλλος.

Η κωμικός είπε αρχικά σχετικά με την αναπηρία της: «Μία; Έχω άπειρες αναπηρίες. Πάνω μου έχω τα πάντα. Δεν βλέπω καλά, δεν μιλάω καθαρά, είμαι σε αμαξίδιο. Μπράβο στην ΕΡΤ. Νιώθω ότι είναι ένα βήμα. Είναι ένα μικρό έως και μεγάλο βήμα και είναι και αυτό, ότι θέλω να μπορώ να αποδείξω ότι το ότι είμαι ανάπηρη δε σημαίνει ότι δεν μπορώ να παρουσιάσω».

«Χαίρομαι πάρα πολύ που η ΕΡΤ αποφάσισε να το κάνει αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να δει ο κόσμος ότι ένα άτομο με αναπηρία, ένα ανάπηρο άτομο, μπορεί να κάνει ό,τι και οποιοσδήποτε άλλος», πρόσθεσε η ίδια.

Για την αντίδρασή της όταν της έκαναν την πρόταση για την Eurovision, είπε ότι: «Είμαι τεράστια φαν της Eurovision χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια. Και επειδή έχω συνεργαστεί και παλαιότερα με τον Γιώργο, μου είπε ο Γιώργος, στο τηλεφώνησε ότι αυτός και η Μαρία Κοζάκου σκέφτονταν αν θα ήθελα να παρουσιάσω τον ελληνικό τελικό. Κι εγώ ήμουν “Εμένα δουλεύεις; Εννοείται”».

Ο Α’ ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ο Β’ ημιτελικός την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και ο νικητής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026 θα αναδειχτεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

