Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Κίνα: Έναρξη του Διεθνούς Ινστιτούτου Μηχανικών με 200 φοιτητές ΦΩΤΟ
Σε λειτουργία το τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών στην Κίνα
Ο πρώτος ακαδημαϊκός καρπός εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πατρών στην Κίνα φέρει την ταμπέλα Patras International Engineer Institute (Διεθνές Ινστιτούτο Μηχανικών Πάτρας) και εδρεύει στο Πανεπιστήμιο του Φουτζόου. Ηδη φοιτούν 200 πρωτοετείς φοιτητές.
Τα καλά νέα μάς έφερε η πατρινή αποστολή η οποία επέστρεψε χθες από τη μακρινή Κίνα. Η επίσκεψη επί της ουσίας έδωσε το σύνθημα έναρξης λειτουργίας του Ινστιτούτου με την υποδοχή των πρώτων φοιτησάντων.
Μέσα σε λιγότερο από εννέα μήνες, από την επίσημη επίσκεψη του υφυπουργού Παιδείας της Κίνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το πλαίσιο συνεργασίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της πρυτανικής αρχής και της εξαιρετικής ομάδας έμπειρων ακαδημαϊκών του αντιπρύτανη για την Διεθνοποίηση, καθηγητή Διονύση Μαντζαβίνου.
Την πατρινή αποστολή, εκτός από τον κ. Μαντζαβίνο πλαισίωναν ο καθηγητής και εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του πανεπιστημίου Πατρών Γιώργος Σαλάχας, το εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Μάχη Γεωργακοπούλου και ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ερευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας Τάκης Παπαδόπουλος.
«Το Πανεπιστήμιο Πατρών προσπαθεί να κάνει πράξη το όραμα του δημόσιου πανεπιστημίου του 21ου αιώνα: εξωστρεφές, καινοτόμο και παγκόσμια συνδεδεμένο. Στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδίου για διεθνοποίηση και ακαδημαϊκή αριστεία αναπτύσσει μεθοδικά νέες συνεργασίες -εκτός άλλων- και με κορυφαία πανεπιστήμια της Κίνας στο Chengdu και Fuzhou σε τομείς όπως η Γεωπονία, Αγροτική Οικονομία, Μηχανολογία και Πληροφορική» σημειώνει η κ. Γεωργακοπούλου και μας περιγράφει:
«Η αποστολή του Πανεπιστημίου Πατρών είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους καθηγητές και τους φοιτητές, να επισκεφθεί τις αίθουσες διδασκαλίας και τις φοιτητικές εστίες, σε ένα θερμό και φιλικό κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας» και προσθέτει:
«Η σημαντική αυτή επιτυχία ενισχύει την αναγκαιότητα στενής συνεργασίας και υποστήριξης των τοπικών φορέων, ως προϋπόθεση για την ουσιαστική αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου. Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποδεικνύει ότι ένα δημόσιο περιφερειακό πανεπιστήμιο μπορεί να αποτελέσει διεθνή πυρήνα γνώσης και καινοτομίας, δημιουργώντας θετικό αποτύπωμα για την τοπική κοινωνία και ενισχύοντας την αυτονομία των πόρων και της δημιουργικότητάς του. Το νέο στρατηγικό όραμα διαμορφώνει ένα περιβάλλον γνώσης χωρίς σύνορα, όπου οι φοιτητές μας αποκτούν πρόσβαση σε διεθνείς εμπειρίες, καινοτόμα προγράμματα και παγκόσμια δίκτυα συνεργασίας».
Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδόπουλος συζήτησε με τους Κινέζους εταίρους, δρόμους διεύρυνσης της συνεργασίας και σε άλλους τομείς της περιφέρειας, όπως ο τουρισμός, οι εξαγωγές τοπικών προϊόντων, logistics, καινοτομίες αιχμής, πολιτιστικές δραστηριότητες αλλά και η ανάπτυξη του αεροδρομίου του Αράξου με απευθείας πτήσεις.
Το άνοιγμα του ακαδημαϊκού μας ιδρύματος ανοίγει δρόμο περαιτέρω δικτύωσης της περιφέρειάς μας με την Κίνα.
