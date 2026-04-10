Το Πασχαλινό μήνυμα του Νεκτάριου Φαρμάκη: «Αναγέννηση και ελπίδα»

Το μήνυμα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη για το Πάσχα

Το Πασχαλινό μήνυμα του Νεκτάριου Φαρμάκη: «Αναγέννηση και ελπίδα»
10 Απρ. 2026 10:04
Στο Πασχαλινό του μήνυμα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης αναφέρει:

«Το Πάσχα συνοδεύεται από δύο λέξεις: Αναγέννηση και ελπίδα. Έρχεται όμως φέτος σε μια περίοδο ταραγμένη για τον κόσμο μας. Με κρίσεις, αβεβαιότητα και προκλήσεις που μας επηρεάζουν όλους.

Ωστόσο, ας σκεφτούμε ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον,  το μήνυμα της Ανάστασης γίνεται ακόμα πιο σημαντικό.

Μας θυμίζει ότι, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, υπάρχει φως. Ότι με ενότητα και πίστη μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες.

Στη Δυτική Ελλάδα δίνουμε καθημερινά έναν αγώνα. Με δουλειά και με επιμονή, προσπαθούμε να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο. Να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, να στηρίξουμε τους ανθρώπους, να πάμε μπροστά.

Δεν είναι εύκολο. Αλλά αξίζει. Γιατί πιστεύουμε σε αυτόν τον τόπο. Και, πάνω απ’ όλα, πιστεύουμε στη δύναμη των ανθρώπων της Δυτικής Ελλάδας

Ας κρατήσουμε ζωντανό το μήνυμα της ελπίδας, λοιπόν. Για να συνεχίσουμε με σταθερά βήματα, να χτίζουμε το αύριο που θέλουμε.  Η δύναμή μας είναι η ενότητά μας.  Και με αυτήν, δεν υπάρχει εμπόδιο που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε.

Καλή Ανάσταση και Χρόνια πολλά με υγεία σε όλες και όλους!»

Δείτε  το μήνυμα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη για το Πάσχα, στον σύνδεσμο: https://youtu.be/X20XdHw52jA

