Το πρώτο μήνυμα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Αξιόπιστος σύμμαχος, ζωτικός εταίρος η Ελλάδα ΒΙΝΤΕΟ

19 Νοέ. 2025 18:24
Pelop News

Το πρώτο της μήνυμα προς τον ελληνικό λαό, επιχειρώντας παράλληλα μία τρίλεπτη ανασκόπηση των πρώτων ημερών της στη χώρα και των διπλωματικών ενεργειών της από την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, απευθύνει με βίντεο η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Τι τιμή να εκπροσωπώ τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και τον αμερικανικό λαό σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ Ελλάδα για την θερμή υποδοχή! Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά, να ενδυναμώσω τη φιλία μεταξύ των εθνών μας και να βοηθήσω στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας των ΗΠΑ με την Ελλάδα» αναφέρει σε ανάρτησή της, την οποία «καρφίτσωσε» στο προφίλ της στο Χ, η πρέσβης των ΗΠΑ.

Στο βίντεο, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ «ξετυλίγει το νήμα» της αφήγησής της από την ημέρα του εορτασμού της ελληνικής εθνικής ανεξαρτησίας στον Λευκό Οίκο και αναφέρεται στους ιστορικούς δεσμούς και τις κοινές αξίες που συνδέουν τις δύο χώρες και τους λαούς τους. Κάνει ξεχωριστή αναφορά στον ελληνικό πολιτισμό και πώς ενέπνευσε τον αμερικανικό, ενώ εξυμνεί και τη συνεισφορά των Ελληνοαμερικανών με τις παραδόσεις τους στην κουλτούρα των ΗΠΑ.

Χαρακτηρίζει την Ελλάδα «αξιόπιστο σύμμαχο και ζωτικό εταίρο» και επισημαίνει ως μεγάλες προκλήσεις, τις οποίες, όπως λέει, θα αντιμετωπίσουμε μαζί, «την επέκταση της ενεργειακής μας συνεργασίας, την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, την εμβάθυνση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών και το άνοιγμα των νέων δρόμων για την καινοτομία».

Τέλος, ευχαριστεί τον λαό της Ελλάδας για τη θερμή υποδοχή και δεσμεύεται να εργαστεί σκληρά για την ενίσχυση της φιλίας μεταξύ των δύο εθνών.

