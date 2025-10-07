Το ραντεβού στην Πάτρα για το τρένο με ανάγκη για ρεαλισμό και όραμα…

Αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά τις δηλώσεις του αν. υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του δημάρχου της Πάτρας Κώστα Πελετίδη, θ’ αντιληφθεί ότι η όποια απόκλιση γύρω από την υπογειοποίηση του τρένου βαίνει μειούμενη.

Ο αν. υπουργός έδωσε χρονοδιάγραμμα, προσβλέποντας σ’ έναν «αναγκαστικό συμβιβασμό» όσον αφορά το μήκος της υπογειοποίησης, επικαλούμενος τα ρεαλιστικά δεδομένα του έργου. Η ΕΕ δε, θεωρεί «φαραωνική» τη σπουδαιότητα του έργου και αρνείται τη χρηματοδότησή του. Δεσμεύτηκε, λοιπόν, ότι θα έλθει πάλι τον ερχόμενο μήνα στην Πάτρα και θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Πατρέων.

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

Αυτή η συνάντηση εκτιμάμε ότι θα κρίνει πολλά, αν όχι τα πάντα. Η συμμετοχή της Περιφέρειας κρίνεται απαραίτητη από τον κ. Κυρανάκη για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι μπορεί μέσω αυτής να δεσμευθεί κονδύλι από το ΕΣΠΑ για το έργο.

Η «χοντρή» εκκρεμότητα, φυσικά, αφορά τα χιλιόμετρα της υπογειοποίησης. Τα λεφτά σίγουρα δεν φτάνουν για να ονειρευόμαστε υπόγεια γραμμή από το Ρίο μέχρι το νέο λιμάνι. Ούτε καν από τον Καστελλόκαμπο. Σ’ αυτό, όμως, το θέμα ο Δήμος της Πάτρας εμφανίζεται, όπως είναι γνωστό, ανυποχώρητος.

Θα κρατήσει μέχρι τέλους αυτή τη στάση ο κ. Πελετίδης;

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Ας (ξανά) διαβάσουμε χθεσινό απόσπασμα δηλώσεων του στη «Π»: «… Οπως είναι γνωστό αυτή τη περίοδο προχωρά η μελέτη για το παραλιακό μέτωπο και πρέπει να γνωρίζουμε για τη διέλευση του τρένου. Σε αυτή τη συνάντηση (σ.σ. του Νοεμβρίου) πρέπει να δοθούν απαντήσεις γιατί ως γνωστόν οι μελέτες είναι ακριβές και προχωρούν. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια μελέτη για υπόγεια διέλευση και μετά να ακυρωθεί. Μιλάμε για μελέτη που κοστίζει 4 εκ. ευρώ…».

ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ;

Με άλλα λόγια ο Δήμαρχος λέει ότι ο μελετητής δεν θα τους παραδώσει μελέτη αν δεν γνωρίζει από πού θα ξεκινήσει και μέχρι πού θα φθάσει η υπογειοποίηση του τρένου. Θα ξεκινήσει από το Ρίο; Από τον Καστελλόκαμπο; Από τον Αγιο Διονύσιο; Και θα φθάσει έως τον Αγιο Ανδρέα ή μέχρι το νέο λιμάνι;

Τουτέστιν, η συμφωνία για το μήκος της υπόγειας διέλευσης προηγείται της παράδοσης της μελέτης για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Για τη «σημαία», δηλαδή, που κρατάει στα χέρια του από την προεκλογική περίοδο ο δήμαρχος.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ

Μπορεί να μην τα πηγαίνει καλά με την καθαριότητα, μπορεί να βγάζει φλύκταινες όταν ακούει για κρουαζιέρα και αναβάθμιση της μαρίνας, μπορεί να αποποιείται την ιδιωτική αξιοποίηση εμβληματικών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, θέλει όμως να επιδεικνύει στους συνδημότες το δικό του ισόρροπο(;) αντιστάθμισμα. Το νότιο πάρκο, την πλαζ, τις πεζοδρομήσεις και αντιδρομήσεις και πάνω απ’ όλα φυσικά την αξιοποίηση του παραλιακού άξονα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες έχουν δοθεί στη μελετητική εταιρία.

Φρονούμε, συνεπώς, ότι δεν θα θυσιάσει το μεγάλο του όραμα, αν σκεφτεί ρεαλιστικά και δεν τα θέλει όλα δικά του, ακόμη και τα ουτοπικά, όπως π.χ. είναι μια υπόγεια γραμμή 7 – 8 χιλιομέτρων…

