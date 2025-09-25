Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Προτάσεις και αντιδράσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ένα «σχέδιο 21 σημείων» για την επίλυση του πολέμου στη Γάζα και τη μετά Χαμάς διακυβέρνηση της περιοχής.

Το σχέδιο προβλέπει:

Απελευθέρωση όλων των ομήρων

Μόνιμη κατάπαυση του πυρός

Σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων

Δημιουργία νέου μηχανισμού διακυβέρνησης με Παλαιστίνιους και υποστήριξη από αραβικές/μουσουλμανικές χώρες

Χρηματοδότηση για τη νέα διοίκηση και ανοικοδόμηση της Γάζας

Συγχρόνως, οι Άραβες ηγέτες θέτουν όρους: καμία προσάρτηση ή εποικιστική δραστηριότητα, σεβασμός στο status quo του τεμένους Αλ-Άκσα και ενίσχυση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι αντιδράσεις είναι ανάμεικτες: ενώ ο πρόεδρος της Αιγύπτου χαιρέτισε το σχέδιο ως «βάση για ειρήνη», αναλυτές επισημαίνουν ότι πολλά σημεία θυμίζουν παλαιότερες προτάσεις Κούσνερ και Μπλερ που δεν προχώρησαν ποτέ. Το σχέδιο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και θα συζητηθεί με το Ισραήλ για τη συναίνεση της κυβέρνησης Νετανιάχου.

