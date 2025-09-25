Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Προτάσεις και αντιδράσεις

Η αμερικανική πρόταση για τη Γάζα προβλέπει κατάπαυση πυρός, νέα διακυβέρνηση και χρηματοδότηση. Οι αντιδράσεις

 

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Προτάσεις και αντιδράσεις
25 Σεπ. 2025 9:53
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ένα «σχέδιο 21 σημείων» για την επίλυση του πολέμου στη Γάζα και τη μετά Χαμάς διακυβέρνηση της περιοχής.

Το σχέδιο προβλέπει:

  • Απελευθέρωση όλων των ομήρων
  • Μόνιμη κατάπαυση του πυρός
  • Σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων
  • Δημιουργία νέου μηχανισμού διακυβέρνησης με Παλαιστίνιους και υποστήριξη από αραβικές/μουσουλμανικές χώρες
  • Χρηματοδότηση για τη νέα διοίκηση και ανοικοδόμηση της Γάζας

Συγχρόνως, οι Άραβες ηγέτες θέτουν όρους: καμία προσάρτηση ή εποικιστική δραστηριότητα, σεβασμός στο status quo του τεμένους Αλ-Άκσα και ενίσχυση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι αντιδράσεις είναι ανάμεικτες: ενώ ο πρόεδρος της Αιγύπτου χαιρέτισε το σχέδιο ως «βάση για ειρήνη», αναλυτές επισημαίνουν ότι πολλά σημεία θυμίζουν παλαιότερες προτάσεις Κούσνερ και Μπλερ που δεν προχώρησαν ποτέ. Το σχέδιο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και θα συζητηθεί με το Ισραήλ για τη συναίνεση της κυβέρνησης Νετανιάχου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:23 Πάρνηθα: Εκρήξεις σε κολώνα της ΔΕΗ
17:15 «Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μία εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900.000 ευρώ»
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ