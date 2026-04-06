Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου έρχεται στην Πάτρα και βάζει το κοινό μέσα στην παράσταση

Μία από τις θεατρικές παραγωγές που ξεχώρισαν τη φετινή χειμερινή σεζόν ετοιμάζεται να παρουσιαστεί και στην Πάτρα. Το νέο έργο του Ζήση Ρούμπου, με τίτλο «Το Σποτ», και σκηνοθετική υπογραφή της Σοφίας Πάσχου, έρχεται στο Κινηματοθέατρο Πάνθεον τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, στις 9.15 το βράδυ, στο πλαίσιο της περιοδείας του ανά την Ελλάδα, ύστερα από την επιτυχημένη του παρουσία στην Αθήνα.

Η παράσταση στήνεται ως μια σουρεαλιστική κωμωδία με έντονα σατιρικά στοιχεία, έχοντας στο κέντρο της την προσπάθεια δημιουργίας ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα. Μόνο που τίποτα δεν εξελίσσεται με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς. Αντί για εξωτερικά γυρίσματα, τοπία και αναγνωρίσιμα σημεία, το σύνολο της δράσης μεταφέρεται μέσα σε ένα θέατρο, όπου τα όρια ανάμεσα στην παράσταση, το γύρισμα και την πραγματικότητα θολώνουν διαρκώς. Σε αυτό το ιδιότυπο θεατρικό σύμπαν, ακόμη και οι θεατές παύουν να είναι απλοί παρατηρητές και γίνονται ενεργό κομμάτι του σκηνικού παιχνιδιού.

Στην υπόθεση του έργου, το Υπουργείο Πολιτισμού χρηματοδοτεί ένα μεγαλόπνοο διαφημιστικό πρότζεκτ για την προβολή της Ελλάδας. Την καλλιτεχνική ευθύνη αναλαμβάνει ο διάσημος σκηνοθέτης Ιωνάθαν Τσέτρης, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «ΜΠΟΥΖΙ», ο οποίος επιλέγει να κινηθεί σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από την αναμενόμενη. Αντί να στραφεί στη γνώριμη εικονογραφία της χώρας, αποφασίζει να δημιουργήσει κάτι απολύτως θεατρικό, στημένο εξ ολοκλήρου μέσα σε έναν σκηνικό χώρο, με πολλούς κομπάρσους και με το ίδιο το κοινό να ενσωματώνεται στο εγχείρημα.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη συναντιούνται πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες: μια αναγνωρισμένη τραγωδός, μια νέα και τρυφερή ηθοποιός, ένας λαϊκός σταρ που δοκιμάζεται και στην υποκριτική, ένας καταξιωμένος αλλά απαιτητικός σκηνοθέτης, ο μονίμως πιεσμένος βοηθός του και ο υπεύθυνος του θεάτρου. Όλοι μαζί προσπαθούν να δώσουν μορφή σε ένα έργο που θεωρητικά έχει ως στόχο να αποτυπώσει την ουσία της χώρας, στην πράξη όμως μοιάζει να οδηγείται διαρκώς σε παρεξηγήσεις, συγκρούσεις και κωμικά αδιέξοδα.

Η παράσταση αξιοποιεί αυτό το εύρημα για να χτίσει μια ευφυή σάτιρα γύρω από την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας, τις πολιτιστικές της αντιφάσεις, την αγωνία της αυτοπαρουσίασης και τη σύγκρουση ανάμεσα στη φιλοδοξία, την τέχνη και την καθημερινή πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα είναι μια σκηνική πρόταση με χιούμορ, ρυθμό και έντονη θεατρικότητα, που δεν μένει μόνο στο γέλιο αλλά σχολιάζει και όσα βρίσκονται πίσω από τη βιτρίνα.

Τους ρόλους ερμηνεύουν ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Άννα Μενενάκου, η Δανάη Μιχαλάκη, ο Άλκης Μπακογιάννης, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Χάρης Χιώτης, οι οποίοι συνθέτουν τον βασικό πυρήνα μιας παράστασης που βασίζεται στη συλλογική ενέργεια, στις γρήγορες εναλλαγές και στην αίσθηση ότι όλα μπορούν να συμβούν μπροστά στα μάτια του κοινού.

Σκηνοθετικά, το έργο φέρει την υπογραφή της Σοφίας Πάσχου, ενώ το οπτικοακουστικό υλικό έχουν επιμεληθεί ο Σωτήρης Τσαφούλιας και ο Claudio Bolivar. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Ζενεβιέβ Αθανασοπούλου, οι φωτισμοί της Στέλλας Κάλτσου και η μουσική του Νίκου Γαλενιανού. Βοηθός σκηνοθέτη είναι ο Βασίλης Σταματάκης, ενώ τη γραφιστική επιμέλεια της αφίσας υπογράφει η Χρυσούλα Κοροβέση από τα Mavra Gidia. Τη φωτογράφιση έχει αναλάβει ο Μάριος Θεολόγης και το makeup και hair styling η Ελένη Παϊρακταρίδου.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Κινηματοθέατρο Πάνθεον, στην οδό Γούναρη 34, ενώ τα εισιτήρια ξεκινούν από 17 ευρώ και διατίθενται μέσω More.com, από το δίκτυο καταστημάτων Public, στο θέατρο και στο ταμείο την ημέρα της παράστασης. Για το κοινό της Πάτρας, πρόκειται για μια ευκαιρία να δει από κοντά μια από τις πιο πολυσυζητημένες κωμωδίες της φετινής σεζόν, σε μια βραδιά όπου η σκηνή και η πλατεία υπόσχονται να γίνουν ένα.

