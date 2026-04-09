Το συγκινητικό μήνυμα του Youtuber Γιάννη Αεράκη: Μην έχετε τίποτα δεδομένο

Ο Youtuber ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο κατά το οποίο εξηγεί πως αισθάνεται καλύτερα αυτές τις ημέρες και ήθελε να μοιραστεί κάποιες σκέψεις του με τον κόσμο που τον παρακολουθεί, υποστηρίζοντας πως αυτά που πολλές φορές φαίνονται ασήμαντα, είναι τελικά τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή.

Το συγκινητικό μήνυμα του Youtuber Γιάννη Αεράκη: Μην έχετε τίποτα δεδομένο
09 Απρ. 2026 22:38
Pelop News

Ένα συγκινητικό μήνυμα μοιράστηκε ο Γιάννης Αεράκης, ο οποίος ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με καρκίνο τον περασμένο Μάρτιο, τονίζοντας πως τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Ο Youtuber ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο κατά το οποίο εξηγεί πως αισθάνεται καλύτερα αυτές τις ημέρες και ήθελε να μοιραστεί κάποιες σκέψεις του με τον κόσμο που τον παρακολουθεί, υποστηρίζοντας πως αυτά που πολλές φορές φαίνονται ασήμαντα, είναι τελικά τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή.

Ο Γιάννης Αεράκης επισήμανε πως δυστυχώς οι άνθρωποι μόνο όταν χάνουν κάτι, μπορούν να το εκτιμήσουν πραγματικά: «Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά. Αυτές τις ημέρες περνούσα δύσκολα. Τώρα που ένιωσα κάπως καλύτερα, ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας. Σκεφτόμουν όσο περνούσα κάποιες δυσκολίες ότι τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη αξία τελικά στη ζωή, είναι αυτά που πολλές φορές θεωρούμε ασήμαντα, και δεν δίνουμε τόση σημασία. Από τον τρόπο που θα κοιμηθείς, μέχρι που θα ξυπνήσεις. Από ένα μήνυμα μέχρι μια βόλτα. Από το τι θα φας. Όλα έχουν αξία. Τα άτομα που έχεις δίπλα σου. Πολλά πράγματα δεν τα εκτιμάμε μέχρι να τα χάσουμε και να μας τα φέρει η ζωή με έναν δύσκολο τρόπο που δεν το εύχομαι σε κανέναν. Αν έχετε την ευκαιρία να χαμογελάτε, να την αρπάζετε και να το κάνετε κάθε μέρα. Μην έχετε τίποτα δεδομένο».

Δείτε το βίντεο

@giannis.aerakisΣας δίνω ένα θετικό μνμ αλάνια μου δώσατε αρκετά εσείς

♬ πρωτότυπος ήχος – Aerakis.Mono.


Ο Γιάννης Αεράκης είχε ανακοινώσει τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο, μέσα από βίντεο που κοινοποιήθηκε στο TikTok, ενημερώνοντας τους followers του ότι ξεκινά χημειοθεραπείες. «Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες αδέρφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό», ανέφερε.

Στο ίδιο μήνυμα μιλούσε και για τις δυσκολίες που ενδέχεται να φέρει η θεραπεία του, σημειώνοντας: «Επίσης, από αύριο ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε στριμάκια, μπορεί να μην τα καταφέρουμε».

Ο ίδιος έκλεινε το βίντεο αισιόδοξος για το μέλλον: «Πιστεύω έχουμε αρκετή δύναμη και στήριξη από όλα τα παιδιά εδώ μέσα. Το πιστεύω ότι το έχω, νομίζω θα τα καταφέρω και θα βγούμε δυνατοί από αυτή τη μάχη», ανέφερε. Όπως είπε, υπάρχουν στιγμές που αισθάνεται καλύτερα αλλά και άλλες πιο δύσκολες. «Δεν με νοιάζει, δεν το έχω πάρει πεσιμιστικά, δεν με έχει ρίξει. Υπάρχουν μέρες που είμαι στα πάνω μου, υπάρχουν μέρες που είμαι στα κάτω μου», είπε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:53 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Εκπαιδεύοντας τη Σπανιότητα
23:36 Δώρο Πάσχα 2026: Τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι που δεν το έλαβαν
23:21 Κρύο νερό και διάθεση: Αρκούν πέντε λεπτά για αισθητή βελτίωση
23:21 Τεράστια απώλεια για την πατραϊκή πυγμαχία
23:04 Τέξας: Φρίκη από τα νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 7χρονης ΒΙΝΤΕΟ
22:51 Ισραήλ και Λίβανος ξεκινούν άμεσα διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ
22:38 Το συγκινητικό μήνυμα του Youtuber Γιάννη Αεράκη: Μην έχετε τίποτα δεδομένο
22:25 Εκτακτα αναδρομικά σε 1.068 συνταξιούχους – Πάνω από 2,8 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν 
22:13 Φυτά στο σπίτι: Πράσινη… ψυχοθεραπεία ή απλή ευχαρίστηση;
22:04 Άγιοι Τόποι: Ανοιξαν και πάλι για τους πιστούς έπειτα από 41 ημέρες πολέμου ΦΩΤΟ
21:54 Conference League: Υπέκυψε η ΑΕΚ στο Βαγιέκας – Έχασε 3-0 από τη Ράγιο
21:43 EuroLeague: Πρώτος και καλύτερος ο Ολυμπιακός, κέρδισε 89-85 την Χάποελ στη Σόφια
21:32 Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Θα απαιτήσουμε αποζημίωση για κάθε ζημιά και το τίμημα αίματος των μαρτύρων μας
21:24 Μητσοτάκης: Μετά τα social media, το επόμενο κεφάλαιο θα είναι το gaming και ο διαδικτυακός τζόγος
21:16 Τραμπ: Σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, οι συνέπειες για το Ιράν θα είναι «πολύ επώδυνες»
21:08 Τσεχία: Συνελήφθη νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση στη Γερμανία
21:00 Τα τρία πιο σημαντικά έργα για την Πελοπόννησο
20:52 Μουστάφα Φαλ: Επέστρεψε μετά από σχεδόν ένα χρόνο σε επίσημο παιχνίδι ΒΙΝΤΕΟ
20:44 Πάτρα – Ρίο: Όταν η «ανάπλαση» συγκρούεται με την καθημερινή νοοτροπία
20:36 Έξοδος Πάσχα: Πάνω από 20.000 επιβάτες φεύγουν ακτοπλοϊκώς από την Αττική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ