Το συγκλονιστικό μήνυμα στον Έβανς: «Ποτέ μην χάνεις την ελπίδα σου, μείνε δυνατός Κίναν»! ΒΙΝΤΕΟ

Ο τραυματισμός του Κίναν Έβανς στο παιχνίδι με την Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ σόκαρε όλη την μπασκετική Ευρώπη και φυσικά τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες δοκιμάζονται στο Μιλάνο με την Αρμάνι αλλά το μυαλό τους είναι στον Αμερικανό.

Έτσι αποφάσισαν για να του στείλουν ένα μήνυμα πως είναι πάντα δίπλα του. Έφτιαξαν μπλουζάκια και τα φορέσαν στην παρουσίαση πριν τον αγώνα.

«Ποτέ μην χάνεις την ελπίδα. Υπάρχει πάντα ένας τρόπος… Μείνε δυνατός Κίναν!» έγραψε το μήνυμα.

Ο Έβανς έχει επιστρέψει δύο φορές από σοβαρούς τραυματισμούς και αυτή τη φορά καλείται να κάνει το ίδιο μετά τη ρήξη αχίλλειου τένοντα που υπέστη στο παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις.

