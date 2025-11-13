Το Ταξί Express Πάτρας Ανεβάζει… Αυλαία! Συμπαραγωγός σε Νέα Θεατρική Κωμωδία στην Πόλη

Το Ταξί Express Πάτρας 450000, γνωστό για την άμεση και άρτια μεταφορά επιβατών στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αποδεικνύει πως οι δραστηριότητές του δεν περιορίζονται μόνο στους δρόμους. Με «καλλιτεχνικές ανησυχίες» και έμπρακτη στήριξη στον πολιτισμό, συμμετέχει ως συμπαραγωγός στη δημιουργία του νέου θεατρικού έργου με τίτλο «Μη με λες αφεντικό», μια ανατρεπτική και απολαυστική κωμωδία που υπόσχεται γέλιο, φρεσκάδα και ζωντάνια στη θεατρική σκηνή της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο, το Ταξί Express Πάτρας δηλώνει παρών όχι μόνο στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και στην πολιτιστική τους ζωή.

Παράλληλα, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, το Ταξί Express Πάτρας 450000 (http://www.taxiexpresspatras.gr/) αναδεικνύει τη σημασία της στήριξης των τοπικών καλλιτεχνών, των ερασιτεχνικών θεατρικών σχημάτων και όσων δημιουργούν με μεράκι και αγάπη για την τέχνη. Η εταιρεία ενισχύει και προβάλλει κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη και την ανάδειξη αξιόλογων ιδεών και δράσεων στην Πάτρα. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια∙ είναι τρόπος ζωής, και το Ταξί Express Πάτρας επιλέγει να είναι συνοδοιπόρος σε αυτό το ταξίδι.

Λίγα λόγια για το έργο:

Πάτρα 2025. Το παράδοξο και το παράλογο διακατέχει την πόλη και τους κατοίκους της. Σε αυτό το περιβάλλον η υπόσχεση ενός «γκάγκστερ» στον ετοιμοθάνατο πατέρα του να γίνει τίμιος, δημιουργεί αυτή την κωμωδία καταστάσεων. Παράλογα πράγματα εκτυλίσσονται στη σκηνή λόγω της μάχης των συνηθειών ετών και της προσπάθειας νομιμοποίησης των έτσι και αλλιώς παράδοξων χειρισμών της καθημερινότητας. Στο τέλος ποιος θα επικρατήσει; Η υπόσχεση; Ο κακός χαρακτήρας παράνομων ανθρώπων; Ή το παράλογο που θα μας αποδείξει πόσο διαφορετικοί είμαστε απ’ ότι φαινόμαστε;

«Μη με λες Αφεντικό» από την θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας σε συμπαραγωγή με το Ταξί Express Πάτρας 450 000 στο Θέατρο «Γραμμές Τέχνης» της Πάτρας, Μαιζώνος 271, στις 14, 15, 16 Νοεμβρίου και την επόμενη εβδομάδα, στις 21, 22, 23 Νοεμβρίου 2025. Ώρες παραστάσεων, 21:15 Παρασκευή, 20:30 Σάββατο-Κυριακή

Σε σκηνοθεσία του Ηλία Αναστασόπουλου και στη προσαρμογή κειμένου ο Μίλτος Σπυρόπουλος.

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Κίμωνας Τασσόπουλος. Ηλίας Αναστασόπουλος, Ηλιάνα Βουλδή, Μίλτος Σπυρόπουλος, Σπύρος Λαμπρόπουλος, Κώστας Σπυρόπουλος, Απόστολος Παπανδρέου, Βιβή Σεραφή, Άννα Κοκκίνου, Χαρά Μαργαρίτη, Μαρία Μητροπούλου, Βασιλική Αδαμοπούλου, Τζίνα Δημητρίου, Ανδρέας Τασσόπουλος

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



