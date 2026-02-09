Το τελευταίο αντίο στον Λάκη Ραπτάκη – Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν στη Γλυφάδα

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από το στενό του περιβάλλον συγκεντρώθηκαν σήμερα, 9 Φεβρουαρίου, για να πουν το τελευταίο αντίο στον Λάκη Ραπτάκη, ο οποίος έφυγε αιφνιδιαστικά από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Ο εκλιπών πέθανε το απόγευμα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου στο σπίτι του στη Γλυφάδα, ύστερα από καρδιακό επεισόδιο. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο της περιοχής, όπου παρευρέθηκαν πρόσωπα από τον οικογενειακό και φιλικό του κύκλο, αλλά και άνθρωποι που τον γνώριζαν από τη μακρά παρουσία του στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στην τελετή ήταν και η ηθοποιός Βάνα Μπάρμπα, με την οποία είχε διατηρήσει σχέση στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Η ίδια εμφανίστηκε συνοδευόμενη από την κόρη της, Φαίδρα, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του.

