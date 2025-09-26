Το τελευταίο αντίο της Ηγουμενίτσας στον 10χρονο Μάξιμο που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Στις 17:30 η κηδεία του

Ο πόνος στη γειτονιά του μικρού αγοριού που έχασε τη ζωή του χθες το πρωί όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 58χρονη είναι βουβός.

Το τελευταίο αντίο της Ηγουμενίτσας στον 10χρονο Μάξιμο που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Στις 17:30 η κηδεία του
26 Σεπ. 2025 14:45
Pelop News

Με λουλούδια και κεράκια που αφήνουν στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος, αποχαιρετούν τον 10χρονο Μάξιμο οι συγγενείς του και οι κάτοικοι στο Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας.

Ο πόνος στη γειτονιά του μικρού αγοριού που έχασε τη ζωή του χθες το πρωί όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 58χρονη είναι βουβός. Η οικογένεια του 10χρονου θύματος του τροχαίου προσπαθεί με όση δύναμη της έχει απομείνει να συγκεντρώσει τα κομμάτια της και να δώσει κουράγιο ο ένας στον άλλο.

Πολλά από τα καταστήματα στην περιοχή παρέμειναν κλειστά σε ένδειξη πένθους, ενώ δεν είναι και λίγες οι αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες που αναβλήθηκαν.

Από νωρίς το πρωί στη διάβαση της οδού 49 Μαρτύρων που παρασύρθηκε ο Μάξιμος, πολλοί είναι αυτοί που αφήνουν έναν λουλούδι η ανάβουν ένα κεράκι στη μνήμη του μικρού αγοριού που έφυγε τόσα άδικα από τη ζωή.

Άλλωστε για όλους τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες της γειτονιάς ο Μάξιμος ήταν ένα χαμογελαστό και αγαπητό παιδί.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σήμερα (26.9.25) στις 17:30 η ώρα στο Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας στην Ηγουμενίτσα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:39 Μητσοτάκης: Live η ομιλία του στον ΟΗΕ
19:29 Πάτρα: Αγνοείται ηλικιωμένος κολυμβητής στα Αραχωβίτικα
19:21 Καιρός (27/09/2025): Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία
19:12 Πέθανε ο σπουδαίος σκηνοθέτης και συγγραφέας Νίκος Περέλης
19:05 Προμηθέας για φίλημα! Νίκησε την ΑΕΚ και πέρασε στον τελικό του Super Cup – Φωτογραφίες-δηλώσεις
19:00 Η Levante Trains θέλει τη γραμμή γραμμή Κατάκολο-Ολυμπία – Επένδυση «πιλότος» για τον Οδοντωτό
18:57 «Θα μας ρεζιλέψεις γιατί θα γίνεις θεατρίνος. Πριν από κάθε παράσταση έκανα εμετό», δυνατές ατάκες από τον Γιώργο Καραμίχο
18:45 Η Coffee Island κοντά στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας 2025 «Φάνης Τσιμιγκάτος»
18:36 Η σιγουριά του Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα»
18:29 «Εντελώς απαράδεκτο και πρωτοφανές. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν φρικτό», ανατροπή με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
18:19 «Έφυγε» από τη ζωή, αλλά χάρισε ζωή με τη δωρεά οργάνων
18:09 Στην Πάτρα το Open Πανελλήνιο Ιστιοπλοΐας ΑμεΑ
18:02 Τα τρία χρόνια του αείμνηστου Παύλου Μπακογιάννη στην Πάτρα
17:51 Στο βάθρο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης
17:46 Σαρκοζί: Σε κελί 9 τετραγωνικών, στον 14ο όροφο φυλακών του Παρισιού
17:44 Η ΕΠΣ Αχαΐας απέκτησε τη δική της Τράπεζα Αίματος
17:35 ΟΣΕ: Δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για την πρώτη απόφαση αποζημίωσης συγγενών θύματος της τραγωδίας των Τεμπών
17:23 Ο Τζολάκης στους ακριβότερους τερματοφύλακες εκτός Big-5 Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων
17:16 MyStreet: Γιατί η Πάτρα βρίσκεται εκτός της εφαρμογής – Ποιες άλλες μεγάλες πόλεις δεν έχουν δώσει στοιχεία
17:11 «Αναστέλλονται φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για όσους θανάτωσαν τα κοπάδια τους λόγω ευλογιάς»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ