Το τελευταίο αντίο της Ηγουμενίτσας στον 10χρονο Μάξιμο που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Στις 17:30 η κηδεία του

Με λουλούδια και κεράκια που αφήνουν στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος, αποχαιρετούν τον 10χρονο Μάξιμο οι συγγενείς του και οι κάτοικοι στο Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας.

Ο πόνος στη γειτονιά του μικρού αγοριού που έχασε τη ζωή του χθες το πρωί όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 58χρονη είναι βουβός. Η οικογένεια του 10χρονου θύματος του τροχαίου προσπαθεί με όση δύναμη της έχει απομείνει να συγκεντρώσει τα κομμάτια της και να δώσει κουράγιο ο ένας στον άλλο.

Πολλά από τα καταστήματα στην περιοχή παρέμειναν κλειστά σε ένδειξη πένθους, ενώ δεν είναι και λίγες οι αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες που αναβλήθηκαν.

Από νωρίς το πρωί στη διάβαση της οδού 49 Μαρτύρων που παρασύρθηκε ο Μάξιμος, πολλοί είναι αυτοί που αφήνουν έναν λουλούδι η ανάβουν ένα κεράκι στη μνήμη του μικρού αγοριού που έφυγε τόσα άδικα από τη ζωή.

Άλλωστε για όλους τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες της γειτονιάς ο Μάξιμος ήταν ένα χαμογελαστό και αγαπητό παιδί.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σήμερα (26.9.25) στις 17:30 η ώρα στο Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας στην Ηγουμενίτσα.

