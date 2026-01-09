Το unfollow της Μενεγάκη στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο ΦΩΤΟ

Η Ελένη Μενεγάκη, που πάντα προσέχει τις κινήσεις της στον ψηφιακό κόσμο (και όχι μόνο), προχώρησε σε μια ενέργεια που δεν έμεινε απαρατήρητη, διακόπτοντας την επαφή της στο Instagram με τον άνθρωπο που υπήρξε το δεξί της χέρι στον κινηματογράφο για 20 ολόκληρα χρόνια.

Την είδηση πως η παρουσιάστρια «δεν ακολουθεί πλέον τον γνωστό κριτικό κινηματογράφου στο Instagram» αποκάλυψε η εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία», του Open.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι πως ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος συνεχίζει να ακολουθεί κανονικά την Ελένη Μενεγάκη, γεγονός που μαρτυρά πως η δυσαρέσκεια προέρχεται μάλλον από τη μία πλευρά.

Η κοινή διαδρομή των δύο ξεκίνησε στα πρωινά της ελληνικής τηλεόρασης και συνεχίστηκε αδιάλειπτα μέχρι και την πρόσφατη αποχώρηση της παρουσιάστριας από το Mega. Μετά το τέλος της εκπομπής, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος παρέμεινε στο κανάλι, όμως η επικοινωνία τους φαίνεται πως ατόνησε.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο κριτικός κινηματογράφου είχε κρατήσει αποστάσεις, σχολιάζοντας την απουσία της από τους δέκτες:

«Η τηλεόραση κάνει τη δουλειά της. Δεν νομίζω ότι κάποιος είναι αναντικατάστατος. Ο καθένας έχει την προσωπικότητά του, όπως και η Ελένη τη δικιά της».

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για το αν διατηρούν επαφή ή αν εκείνη θα επιστρέψει, η απάντησή του ήταν κοφτή: «Δεν έχω ιδέα. Είναι μια χαρά. Ευχαριστώ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



