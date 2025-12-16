Το βαρύ παρελθόν της 16χρονης πίσω από το περιστατικό στην Κυψέλη, πώς έγινε το περιστατικό

Όλο και πιο σκληρά χαρακτηριστικά φαίνεται να αποκτά η νεανική παραβατικότητα, με περιστατικά βίας να εκδηλώνονται ακόμη και εντός σχολικών χώρων και με εμπλεκόμενους πλέον και ανήλικα κορίτσια. Το πρόσφατο συμβάν σε γυμνάσιο της Κυψέλης, που σημειώθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, έρχεται να αναδείξει με τον πιο ανησυχητικό τρόπο το πρόβλημα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια διαλείμματος, στον χώρο των τουαλετών του 15ου Γυμνασίου Αθηνών, επί της οδού Ρηνείας. Εκεί, φέρεται να προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ μαθητριών, με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς όπως «πρεζάκι» και «βρωμιάρα», όπως κατέθεσε η αδελφή της 16χρονης στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης.

Η 16χρονη, η οποία είχε μεταγραφεί πρόσφατα στο σχολείο λόγω πειθαρχικής ποινής αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, φέρεται αρχικά να αποχώρησε από τον χώρο. Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προσέγγισε τη 14χρονη στον διάδρομο έξω από σχολική αίθουσα και, έπειτα από νέα λεκτική αντιπαράθεση, έβγαλε αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της.

Η 14χρονη αντέδρασε προσπαθώντας να προστατευτεί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον καρπό του δεξιού χεριού της, όπου χρειάστηκε να γίνουν τέσσερα ράμματα, καθώς και ελαφρά στην κοιλιακή χώρα. Η επέμβαση άλλων μαθητών απέτρεψε περαιτέρω τραυματισμό.

Μετά το περιστατικό, καθηγητές του σχολείου απομόνωσαν τις δύο ανήλικες και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Η τραυματισμένη μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», ενώ αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. παρέλαβαν το μαχαίρι και οδήγησαν τη 16χρονη στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη.

Η ανήλικη κατηγορούμενη αρνήθηκε να δώσει απολογία στους αστυνομικούς, δηλώνοντας ότι θα το πράξει ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η 16χρονη φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια περιστατικά. Τον Ιούλιο του 2025 είχε συλληφθεί για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος άλλης ανήλικης, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους είχε βρεθεί να φέρει μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών σε αστυνομικό έλεγχο στον δρόμο.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πρόληψη της βίας στους σχολικούς χώρους, τη διαχείριση της παραβατικότητας ανηλίκων και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης από τις αρμόδιες αρχές.

