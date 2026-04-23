Το Βατικανό ψάχνει εργαζόμενους στην πλατφόρμα «Work with Us»

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών στελέχωσης, το Βατικανό προχωρά στην υιοθέτηση ενός πιο ανοιχτού και διαφανούς μοντέλου προσλήψεων, μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας «Work with Us».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Vatican News, η πρωτοβουλία ανήκει στο Secretariat for the Economy και στοχεύει να καταστήσει τη διαδικασία επιλογής προσωπικού πιο άμεση και προσβάσιμη σε υποψηφίους από όλο τον κόσμο. Μέχρι σήμερα, η επιλογή λαϊκού προσωπικού στην Αγία Έδρα βασιζόταν κυρίως σε ήδη κατατεθειμένα βιογραφικά σημειώματα. Με το νέο σύστημα, οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για συγκεκριμένες θέσεις και να υποβάλλουν αίτηση απευθείας, εγκαινιάζοντας ένα πιο δυναμικό μοντέλο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Σύνδεση ταλέντου με τις ανάγκες της Αγίας Έδρας

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής του διοικητικού τμήματος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Maximino Caballero Ledo, η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας οικονομικών αλλαγών, με τον ανθρώπινο παράγοντα να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού Luis Herrera υπογραμμίζει ότι πολλές υπηρεσίες του Βατικανού αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη, με δεξιότητες που κυμαίνονται από γλωσσικές έως τεχνικές, οι οποίες δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν μέσω των παραδοσιακών διαδικασιών.

Η πλατφόρμα «Work with Us» επιχειρεί να γεφυρώσει αυτό το κενό, προσφέροντας:

Δημοσίευση όλων των διαθέσιμων θέσεων με σαφή περιγραφή απαιτήσεων

Άμεση ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Δυνατότητα αποστολής βιογραφικού ακόμη και χωρίς ενεργή αγγελία, για μελλοντική αξιολόγηση

Ενίσχυση της εσωτερικής κινητικότητας και της διαφάνειας

Παράλληλα με την προσέλκυση νέων υποψηφίων, το Secretariat for the Economy δίνει έμφαση και στην αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.

Οι διαθέσιμες θέσεις κοινοποιούνται και στο εσωτερικό προσωπικό μέσω ειδικής πύλης, προσφέροντας ευκαιρίες εξέλιξης και μετακίνησης εντός της Αγίας Έδρας. Την ίδια στιγμή, η νέα ιστοσελίδα παρέχει εκτενή ενημέρωση για:

Τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των διοικητικών δομών

Τους μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας

Τους κανόνες διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις, όπως αυτοί θεσπίστηκαν το 2020

Η εργασία ως αποστολή και όχι απλώς επάγγελμα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ουσιαστικό περιεχόμενο της εργασίας στο Βατικανό. Όπως τονίζεται, όσοι εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό της Αγίας Έδρας δεν αναλαμβάνουν απλώς έναν επαγγελματικό ρόλο, αλλά συμμετέχουν ενεργά στην αποστολή στήριξης του Πάπα και της παγκόσμιας Εκκλησίας.

Η εργασία αντιμετωπίζεται ως μορφή υπηρεσίας, με έντονο πνευματικό και εκκλησιαστικό χαρακτήρα, που απαιτεί όχι μόνο επαγγελματική επάρκεια αλλά και προσήλωση σε αξίες.

Ένα βήμα προς τη σύγχρονη αγορά εργασίας

Η πρωτοβουλία «Work with Us» εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική εκσυγχρονισμού, με στόχο ένα πιο προσιτό και διαφανές προφίλ προς την παγκόσμια επαγγελματική κοινότητα.

Σημειώνεται ότι, με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, στην πλατφόρμα δεν καταγράφονται συγκεκριμένες ανοιχτές θέσεις. Ωστόσο, πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα, στο οποίο οι αγγελίες θα αναρτώνται ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αγίας Έδρας. Η δυνατότητα υποβολής βιογραφικού χωρίς άμεση αντιστοίχιση σε θέση παραμένει ενεργή, δίνοντας προοπτική αξιοποίησης σε μελλοντικές ανάγκες.

Με το νέο αυτό μοντέλο, το Βατικανό επιχειρεί να συνδυάσει τον θεσμικό και πνευματικό του ρόλο με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

