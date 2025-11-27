Το Vermut «μετακομίζει» στα Ψηλαλώνια και αναβαθμίζει την περιοχή!

Η πλατεία των Υψηλών Αλωνίων ετοιμάζεται να υποδεχθεί έναν νέο, all day προορισμό που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στη διασκέδαση και τη γαστρονομία της πόλης. Το θρυλικό, καλοκαιρινό στέκι της Πάτρας, το Vermut, αφήνει πίσω του (προσωρινά) την παραλία των Βραχνεΐκων και έρχεται στο κέντρο για να χαρίσει μια νέα πνοή!

Τα “Ψηλαλώνια” ξανά meeting point

Υπάρχει ήδη μεγάλη ανυπομονησία στην Πάτρα, καθώς η είδηση της επέκτασης του Vermut έχει γίνει το talk-of-the-town. Το κατάστημα, που μέχρι σήμερα ήταν συνώνυμο με τα ξέγνοιαστα καλοκαιρινά βράδια, ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του την ερχόμενη εβδομάδα σε έναν από τους πιο κεντρικούς και ιστορικούς χώρους της Πάτρας, στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων 24 (πρώην Talks).

Η άφιξη του Vermut στα Ψηλαλώνια δεν είναι απλώς ένα νέο μαγαζί—είναι μία ουσιαστική αναβάθμιση για ολόκληρη την περιοχή, η οποία αποκτά επιτέλους έναν ολοκληρωμένο, all day προορισμό με υψηλές προδιαγραφές.

Το νέο Vermut έρχεται για να καλύψει όλα τα γούστα, από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

Το πρωί, θα μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας με θέα την πλατεία και να δοκιμάσετε πιάτα από ένα πλούσιο και δημιουργικό brunch. Το μεσημέρι και το βράδυ, η κουζίνα θα προσφέρει επιλογές φαγητού που θα συνδυάζουν την ποιότητα με τη σύγχρονη γαστρονομία.

Φυσικά, το Vermut θα φέρει μαζί του τη φήμη του στα cocktails, αλλά και τον αέρα διασκέδασης που το έκανε τόσο δημοφιλές, με ξεχωριστές θεματικές βραδιές που αναμένεται να γίνουν ο νέος πόλος έλξης της νυχτερινής ζωής.

Το καλοκαιρινό Vermut στα Βραχνεΐκα έχει κερδίσει την καρδιά του πατρινού κοινού, κατακτώντας τη φήμη για την άριστη εξυπηρέτηση, την υψηλή ποιότητα των προϊόντων του και την μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί.

Μεταφέροντας αυτήν την επιτυχημένη συνταγή στο κέντρο της πόλης, το νέο all day κατάστημα στα Ψηλαλώνια είναι έτοιμο να γίνει το νέο κέντρο συνάντησης, φέρνοντας μια νέα ενέργεια και ένα υψηλό επίπεδο στην ψυχαγωγία της περιοχής.

Μείνετε συντονισμένοι! Η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας (Grand Opening) θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες μέσω της επίσημης σελίδας της επιχείρησης στο Instagram: https://www.instagram.com/vermut_all_day

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



