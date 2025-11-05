Το who is who της Ράμα Ντουβάτζι, που έγινε η νεότερη Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης

Στα 28 της χρόνια η Ράμα Ντουβάτζι είναι η πρώτη Gen Z Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης από την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, όταν ο σύζυγός της Ζοχράν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος της μεγαλύτερης σε πληθυσμό και της πιο πυκνοκατοικημένης πόλης των ΗΠΑ.

Αν και κατά τη διάρκεια της ενός έτους προεκλογικής εκστρατείας του 34χρονου συζύγου της η Ράμα Ντουβάτζι απέφυγε τα φώτα της δημοσιότητας, βοήθησε τον Μαμντάνι αθόρυβα στην οργάνωση της viral παρουσίας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με το CNN, η νεαρή εικαστικός και animator υπήρξε η κινητήρια δύναμη της προεκλογικής εκστρατείας του Μαμντάνι και ήταν εκείνη που σχεδίασε τα λογότυπά του.

Η Ντουβάτζι γεννήθηκε από Σύρους γονείς στο Χιούστον του Τέξας. Ο πατέρας της είναι μηχανικός υπολογιστών και η μητέρα της γιατρός. Μεγάλωσε μεταξύ Τέξας και Ντουμπάι, όπου η οικογένειά της εγκαταστάθηκε όταν η ίδια ήταν 9 ετών. Από την παιδική της ηλικία είχε πάθος με το σχέδιο και φοίτησε για ένα έτος στη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου Virginia Commonwealth στη Ντόχα ενώ στη συνέχεια μεταγράφηκε στο πανεπιστήμιο του Ρίτσμοντ στη Βιρτζίνια για να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Μετά από μια σύντομη επιστροφή στο Ντουμπάι, επέστρεψε το 2021 στη Νέα Υόρκη και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην εικονογράφηση στη Σχολή Οπτικών Τεχνών (School of Visual Arts New York City) το 2024.

Τα έργα της Ντουβάτζι εστιάζουν στην αραβική κουλτούρα, στην κοινωνική δικαιοσύνη στη Μέση Ανατολή, ειδικότερα στα δικαιώματα των γυναικών. Από το 2023 η εικαστικός έχει δημιουργήσει έργα για τη γενοκτονία στη Γάζα και για τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν.

Σε συνέντευξή της στο podcast «Tavan Studio in Conversation» το 2019 η Ντουβάτζι δήλωσε πως αν και θεωρούσε ότι είναι σπουδαίο να είναι Αμερικανίδα, αργότερα συνειδητοποίησε πως «δεν είχε ενσωματωθεί πλήρως» και ξεκίνησε να δημιουργεί έργα με επίκεντρο την «ταυτότητά» της και το «τι σημαίνει να είσαι Σύρος στο εξωτερικό». Τα έργα της συζύγου του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης αλλά και οι αναρτήσεις της στο Instagram δείχνουν πως το ζευγάρι μοιράζεται τις ίδιες πολιτικές θέσεις, όπως είναι η γενοκτονία στη Γάζα.

Τον περασμένο Απρίλιο η Ράμα Ντουβάτζι σε μια σπάνια συνέντευξη που παραχώρησε στο Yung Media καταφέρθηκε κατά του προέδρου Τραμπ λέγοντας: «Βλέποντας τόσους ανθρώπους να εκδιώχνονται και να φιμώνονται από φόβο το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου για να καταγγείλω όσο το δυνατόν περισσότερο όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ αλλά και στην Παλαιστίνη και στη Συρία».

Ο «δημοκράτης σοσιαλιστής» Ζοχράν Μαμντάνι και η μελαχρινή καλλιτέχνις γνωρίστηκαν στην εφαρμογή γνωριμιών «Hinge» το 2021. Τον περασμένο Οκτώβριο ο Μαμντάνι και η Ντουβάτζι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στο Instagram με μια ανάρτηση στην οποία ο πολιτικός αποκαλεί την σύντροφό του «Light of my life» (Φως της Ζωής μου).

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον περασμένο Φεβρουάριο στο δημαρχείο του Μανχάταν και τον Ιούλιο μετέβη στην Ουγκάντα, γενέτειρα του Ζοχράν Μαμντάνι, όπου πραγματοποιήθηκε μια ακόμα γαμήλια τελετή, σύμφωνα με τους New York Times. Η νέα Πρώτη Κυρία του «Μεγάλου Μήλου» έχει εργαστεί για τις εκδόσεις The New Yorker, The Washington Post και Vogue. Έχει επίσης πραγματοποιήσει συνεργασίες με Apple, Spotify, καθώς και με την Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης Τέιτ του Λονδίνου (Tate Modern).

