Το «ξεχασμένο» όσπριο με υψηλή διατροφική αξία και σημαντικά οφέλη

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το λούπινο αποτελεί μια τροφή με ξεχωριστή ιστορία αλλά και σημαντική διατροφική αξία. Σύμφωνα με τον αρχαίο σατιρικό συγγραφέα Λουκιανός, ήταν βασικό στοιχείο στα δείπνα προς τιμήν της Εκάτη, ενώ η κατανάλωσή του καταγράφεται σε περιοχές όπως η Μάνη, η Κρήτη, το Άγιο Όρος και τα Δωδεκάνησα, αλλά και σε μακρινές χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας.

Σήμερα, το λούπινο ανήκει στην οικογένεια των ψυχανθών, μαζί με γνωστά όσπρια όπως τα φασόλια, τα ρεβύθια και οι φακές. Παρά τη μεγάλη του αξία, παραμένει λιγότερο δημοφιλές, γεγονός που δεν αντικατοπτρίζει τη θρεπτική του δύναμη.

Διατροφικός «θησαυρός»

Το λούπινο ξεχωρίζει ως εξαιρετική πηγή φυτικής πρωτεΐνης και φυτικών ινών, ενώ περιέχει σημαντικά ανόργανα στοιχεία όπως ασβέστιο, σίδηρο, φώσφορο, κάλιο και ψευδάργυρο, καθώς και φυλλικό οξύ.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη, η οποία είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με άλλα όσπρια. Παράλληλα, ένα μόνο φλιτζάνι μπορεί να καλύψει περίπου το 20% των ημερήσιων αναγκών σε φυτικές ίνες.

Επιπλέον, αποτελεί καλή πηγή μαγνησίου, συμβάλλοντας σημαντικά στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών του οργανισμού, ενώ περιέχει και αντιοξειδωτικά καροτενοειδή, όπως λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, καθώς και φυτοστερόλες με ευεργετική δράση στη μείωση των λιπιδίων.

Ιδανικό για ειδικές διατροφές

Το λούπινο θεωρείται ιδανική επιλογή για άτομα με αυξημένες διατροφικές ανάγκες. Έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και δεν περιέχει γλουτένη, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη ή όσους επιδιώκουν απώλεια βάρους.

Παράλληλα, συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και της χοληστερόλης, ενώ ενισχύει και τη λειτουργία του εντερικού μικροβιώματος.

Πώς καταναλώνεται

Στην Ελλάδα συναντάται κυρίως το λευκό λούπινο, το οποίο καταναλώνεται είτε καθαρίζοντας τον σπόρο από τον φλοιό είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, μαζί με αυτόν.

Τα λούπινα μπορούν επίσης να μετατραπούν σε αλεύρι και να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή ψωμιού ή άλλων τροφίμων, προσφέροντας επιπλέον θρεπτική αξία.

Προσοχή στην προετοιμασία

Η κατανάλωση του λούπινου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς περιέχει φυσικές αλκαλοειδείς ουσίες που είναι τοξικές αν δεν απομακρυνθούν σωστά. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται εκτεταμένο μούλιασμα και βράσιμο με συχνές αλλαγές νερού, ώστε να απομακρυνθεί η πικράδα και να καταστεί ασφαλές προς κατανάλωση.

Σε κάθε περίπτωση, άτομα με αλλεργίες ή ευαισθησίες καλό είναι να συμβουλεύονται ειδικό πριν την ένταξή του στη διατροφή τους.

Το λούπινο, αν και παραγνωρισμένο, φαίνεται πως έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να επανέλθει δυναμικά στο σύγχρονο διατροφικό πρότυπο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



