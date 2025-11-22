«Τόλμη και Γοητεία» στη Βουλή: Ο Γεωργιάδης ξεσπά για την Κωνσταντοπούλου

Νέα σύγκρουση ξέσπασε ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την αποχώρηση του Διαμαντή Καραναστάση από τη Βουλή. Ο υπουργός Υγείας στράφηκε ανοιχτά κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, κατηγορώντας την για αντιδημοκρατικές πρακτικές και «προσωπικές επιλογές» στις κοινοβουλευτικές έδρες.

«Τόλμη και Γοητεία» στη Βουλή: Ο Γεωργιάδης ξεσπά για την Κωνσταντοπούλου
22 Νοέ. 2025 16:00
Pelop News

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά την εμφάνισή του στο Open, σχολιάζοντας την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση και εξαπολύοντας βαριές μομφές προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον τρόπο που διαχειρίζεται τις κοινοβουλευτικές θέσεις του κόμματός της.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έστρεψε εκ νέου τα πυρά του προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Διαμαντή Καραναστάση ότι αποχωρεί από το βουλευτικό του αξίωμα. Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στο Open, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε «απόλυτα προβληματικό» το κλίμα που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από την Πλεύση Ελευθερίας, υποστηρίζοντας πως η εικόνα που παρουσιάζεται «αγγίζει τα όρια τηλεοπτικής σαπουνόπερας».

Αναφερόμενος στη σύγκρουση της κ. Κωνσταντοπούλου με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, σημείωσε ότι δεν γνωρίζει προσωπικά τον παρουσιαστή, ωστόσο σχολίασε ότι η δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει δεν βοηθά την πολιτική συζήτηση. Στη συνέχεια, επικεντρώθηκε στην παραίτηση Καραναστάση, λέγοντας ότι «δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως κορυφαίο κοινοβουλευτικό γεγονός», ενώ έκανε λόγο για «κινήσεις που εκθέτουν το πολιτικό σύστημα».

Ο υπουργός κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι έχει αντικαταστήσει εκλεγμένα στελέχη με «δικούς της ανθρώπους», αφήνοντας αιχμές για την επιλογή προσώπων από το προσωπικό της περιβάλλον. «Αυτούς που επέλεξε ο λαός, τους έβγαλε από τη θέση τους για να βάλει φίλους και σύντροφο», είπε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο ζήτημα της εκπροσώπησης των γυναικών στη Βουλή. Ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε τις αιτιάσεις ότι ασκεί κριτική στην κ. Κωνσταντοπούλου λόγω φύλου, τονίζοντας ότι η ίδια έχει επιδείξει επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε άλλες γυναίκες πολιτικούς, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη και η Όλγα Γεροβασίλη. Παράλληλα υποστήριξε ότι, με τις πρόσφατες αλλαγές στα ψηφοδέλτια της Πλεύσης Ελευθερίας, αντικαταστάθηκαν τρεις γυναίκες από άνδρες, γεγονός που –όπως είπε– μειώνει στην πράξη τη γυναικεία εκπροσώπηση.

Ο υπουργός ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι η στάση της κ. Κωνσταντοπούλου «δεν συνάδει με όσα η ίδια δηλώνει δημόσια» και ότι η συζήτηση για έμφυλα ζητήματα «δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτικά».

