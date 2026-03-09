Τον λήστεψαν, τον ξυλοκόπησαν και του πήραν το διαβατήριο!

Στη Μανωλάδα σκηνές που θυμίζουν… κινηματογραφικό θρίλερ εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όταν ένας άνδρας έπεσε θύμα απαγωγής και άγριας επίθεσης από τρεις δράστες, οι οποίοι τον παρέσυραν με δόλο, τον μετέφεραν σε ερημική περιοχή και τον ξυλοκόπησαν πριν του αρπάξουν χρήματα και προσωπικά έγγραφα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες προσέγγισαν τον άνδρα στη Μανωλάδα και με το πρόσχημα ότι… ένας φίλος τους αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, κατάφεραν να τον πείσουν να επιβιβαστεί στο όχημά τους.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την patrisnews.com όμως, ο άνδρας συνειδητοποίησε πως… είχε πέσει σε παγίδα. Οι τρεις άνδρες τον οδήγησαν σε απομονωμένη παραθαλάσσια τοποθεσία στην περιοχή του Κουνουπελακίου, όπου ο εφιάλτης του κορυφώθηκε. Άγρια επίθεση σε ερημική τοποθεσία Μακριά από βλέμματα και βοήθεια, οι δράστες τον ακινητοποίησαν και του επιτέθηκαν, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στο έλεος των βασανιστών του, οι οποίοι αφού τον ξυλοκόπησαν, του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ καθώς και το διαβατήριό του. Αφού ολοκλήρωσαν την πράξη τους, οι δράστες τον εγκατέλειψαν στην ερημική περιοχή και εξαφανίστηκαν, αφήνοντάς τον τραυματισμένο και σοκαρισμένο. Παρά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, ο άνδρας κατάφερε να μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα και να καταγγείλει την επίθεση, δίνοντας στους αστυνομικούς λεπτομέρειες για το περιστατικό και για τους δράστες.

Η καταγγελία σήμανε άμεσα συναγερμό στις αστυνομικές αρχές της Ηλείας, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί κατάφεραν αρχικά να εντοπίσουν και να συλλάβουν δύο από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από το θύμα ως οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην απαγωγή και την επίθεση.

Οι έρευνες όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. Ηλείας εντόπισαν και συνέλαβαν και τον τρίτο κατηγορούμενο στην περιοχή του Καρδαμά Ηλείας. Στην κατοχή του βρέθηκε το διαβατήριο που είχαν αφαιρέσει από το θύμα, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Στον Εισαγγελέα οι δράστες

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας, το οποίο εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ διερευνάται πλήρως το υπόβαθρο της επίθεσης και τα κίνητρα των δραστών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς η αγριότητα της επίθεσης και ο τρόπος με τον οποίο οι δράστες παγίδευσαν το θύμα, δείχνουν ότι η υπόθεση θα απασχολήσει σοβαρά τις αρχές τις επόμενες ημέρες.

