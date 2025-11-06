Τότε θα γίνει η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη, οι τελευταίες επιθυμίες

Ανάμεσα στις τελευταίες επιθυμίες ήταν να αποτεφρωθεί και να παιχτούν κάποια αγγλικά μουσικά κομμάτια στο πιάνο, κατά την τελετή.

06 Νοέ. 2025 12:29
Pelop News

Το μεσημέρι του Σάββατου 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες η αποτέφρωση της Κίλι Σφακιανάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια. Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη γνωστοποίησε μέσω Instagram η δημοσιογράφος Ρούλα Χάμου

Όπως ανέφερε υπάλληλος του γραφείου τελετών που συντόνισε τις διαδικασίες και μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Κίλι Σφακιανάκη είχε αφήσει στα παιδιά της σημείωμα με τις τελευταίες της επιθυμίες, όπου εξήγησε ότι επιθυμεί να αποτεφρωθεί και να παιχτούν κάποια αγγλικά μουσικά κομμάτια στο πιάνο, κατά την τελετή.

Αναλυτικότερα, ο άνθρωπος που ανέλαβε τον προγραμματισμό, ανέφερε στην εκπομπή: «Θα πάει στο Αποτεφρωτήριο κατευθείαν και θα μείνει στην αίθουσα αναμονής. Θα παίξουν κάποια κομμάτια στο πιάνο, θα αποχωρήσουν και θα γίνει η αποτέφρωση. Έχει γίνει απευθείας η συνεννόηση με τον πιανίστα στο Αποτεφρωτήριο. Από ό,τι κατάλαβα, για κάποια επιθυμία της για αγγλικά τραγούδια, που ήταν τα αγαπημένα της. Δεν ξέρω αν θα παίξουν κάποια του Νότη, σίγουρα θα παίξουν».

«Ο Νότης Σφακιανάκης δεν είναι σε κατάσταση να μιλήσει»

Όπως σημείωσε, ο ίδιος βρίσκεται σε επικοινωνία με τα παιδιά τους, αφού ο Νότης Σφακιανάκης δεν είναι σε θέση να μιλήσει. «Εγώ μιλάω με τα παιδιά, γνωρίζω τα παιδιά της. Ήταν 5 χρόνια άρρωστη. Ο Νότης δεν είναι σε κατάσταση να μιλήσει»,
