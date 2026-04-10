Τότε θα γίνει η κηδεία του Αλέκου Λουμπαρδέα

Το απόγευμα (17.00) της Μεγάλου Σαββάτου θα γίνει η κηδεία του αείμνηστου πυγμάχου της Παναχαϊκής Αλέκου Λουμπαρδέα ο οποίος «έφυγε» την Μ. Πέμπτη από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Ο εκλιπών είχε σπουδαία διαδρομή στην πυγμαχία και είχε μία γεμάτη 10ετία (1961-1971) στα ρινγκ, πολλές επιτυχίες, πολλά μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα και σε διεθνείς διοργανώσεις (μέλος της Εθνικής).

Τεράστια απώλεια για την πατραϊκή πυγμαχία

Ηταν πατέρας του παλιού ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής και νυν προπονητή του Πάτραι, Νίκου Λουμπαρδέα.

