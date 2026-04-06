Τότε θα γίνει το πρώτο παιχνίδι Προμηθέας 2014 – Απόλλων
Η πρόκριση θα κριθεί στις τρεις νίκες με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες 1-1
Τη Μ. Τετάρτη (8/4) θα ξεκινήσουν τα play offs της Νational League 1 και ασφαλώς τοι ζευγάρι που ξεχωρίζει είναι αυτό ανάμεσα στον Προμηθέα 2014 και τον Απόλλωνα.
Οι δύο ομάδες ξεκινούν από το 1-1 νίκες, πλεονέκτημα έδρας έχει ο Προμηθέας και το πρώτο παιχνίδι της σειράς έχει προγραμματιστεί για τη Μ. Τετάρτη στο Promitheas Park (20.00).
