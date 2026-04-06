Τότε θα γίνει το πρώτο παιχνίδι Προμηθέας 2014 – Απόλλων

Τη Μ. Τετάρτη (8/4) θα ξεκινήσουν τα play offs της Νational League 1 και ασφαλώς τοι ζευγάρι που ξεχωρίζει είναι αυτό ανάμεσα στον Προμηθέα 2014 και τον Απόλλωνα.

Οι δύο ομάδες ξεκινούν από το 1-1 νίκες, πλεονέκτημα έδρας έχει ο Προμηθέας και το πρώτο παιχνίδι της σειράς έχει προγραμματιστεί για τη Μ. Τετάρτη στο Promitheas Park (20.00).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



