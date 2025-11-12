Τουρισμός: Αμερικανοί, Βρετανοί και Γερμανοί ανεδείχθησαν «πρωταθλητές» για το 2025

Οι Αμερικανοί στην Αθήνα και οι Βρετανοί μαζί με τους Γερμανούς στην περιφέρεια είναι οι τρεις εθνικότητες που έχουν απογειώσει φέτος τον ελληνικό τουρισμό, με τους Ισραηλινούς όμως να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη άνοδο σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.

Το 2025, ήδη στο εννεάμηνο Iανουαρίου – Σεπτεμβρίου, με βάση τα επίσημα στοιχεία οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έχουν αγγίξει αισίως τα 24 εκατομμύρια. Η φετινή χρονιά, όμως, φαίνεται ότι θα είναι η πρώτη όπου οι διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα -μόνο από αέρος και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη όσοι έρχονται οδικώς ή μέσω κρουαζιέρας- θα σπάσουν το φράγμα των 30 εκατομμυρίων και θα ξεπεράσουν, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις των τουριστικών φορέων, τα 30,5 εκατομμύρια, από τα 29,3 εκατ. που ήταν αντίστοιχα πέρυσι. Μάλιστα, το… φίνις της χρονιάς προμηνύεται «δυνατό», με τον προγραμματισμό των προσφερόμενων αεροπορικών θέσεων για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου να αντιστοιχεί σε διψήφιο ποσοστό αύξησης σε σύγκριση με το αντίστοιχο δίμηνο πέρυσι. Πηγές της αγοράς αναφέρουν στο «business stories» ότι για το τελευταίο δίμηνο του 2025 η αύξηση των προγραμματισμένων θέσεων στα ελληνικά αεροδρόμια από πλευράς των αεροπορικών αντιστοιχεί σε 10% -ενδεχομένως και περισσότερο- με έμφαση, όπως είναι εύλογο, στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ ακολουθεί το Ηράκλειο της Κρήτης όπου σταδιακά οι εταιρείες θα τοποθετούνται εφεξής με το βλέμμα στο νέο -υπό κατασκευή- αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Σημειώνεται ότι πέρυσι ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις για το τελευταίο δίμηνο του έτους ήταν 2,39 εκατομμύρια (o Νοέμβριος με έναν προγραμματισμό για 1,22 εκατομμύριο θέσεις και ο Δεκέμβριος στα 1,17 εκατομμύρια) με βάση τα στοιχεία από το Air Data Tracker του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙNSETE).

Τώρα, εν όψει και του τέλους της χρονιάς, τον τόνο για τη χειμερινή περίοδο δίνουν και οι εγχώριες αεροπορικές, με τη μεν Aegean να έχει προγραμματίσει για το τελευταίο τρίμηνο του 2025 αύξηση περίπου 9% συνολικά στο δ’ τρίμηνο της χρονιάς σε προσφερόμενες θέσεις, είτε αυξάνοντας συχνότητες σε υφιστάμενα δρομολόγια είτε προσθέτοντας νέα στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για άμβλυνση της εποχικότητας, τη δε SKY express να προσθέτει σταδιακά και νέες συχνότητες στο δίκτυο εξωτερικού.

Οι Αμερικανοί προτίμησαν Αθήνα, Βρετανοί και Γερμανοί τα νησιά – Το top10 των ξένων που απογείωσαν τον τουρισμό

Ενδεικτικά, όσον αφορά τη μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική, πέραν της Αθήνας όπου η Aegean εντάσσει συνεχώς νέους, ακόμη και πιο εναλλακτικούς προορισμούς όπως, μεταξύ άλλων, το Λούξορ και το Σαρμ Ελ Σέιχ στην Αίγυπτο (ξεκίνησαν ήδη τον Οκτώβριο) και τη Βαγδάτη, που ξεκινά από τα μέσα Δεκεμβρίου, επενδύει τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη. Στο «Μακεδονία» αυτόν τον μήνα ο όμιλος εγκαινιάζει απευθείας πτήσεις στη σύνδεση Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη, με συχνότητα τρεις φορές την εβδομάδα από τις 24 Νοεμβρίου, ενώ στις 25 Νοεμβρίου ξεκινά η σύνδεση Θεσσαλονίκη – Πράγα με δύο δρομολόγια εβδομαδιαίως. Στην Κρήτη, η Aegean διατηρεί και κατά τη διάρκεια της φετινής χειμερινής περιόδου (2025-2026) τις απευθείας πτήσεις από το Ηράκλειο προς το Μόναχο, την Κωνσταντινούπολη και τα Τίρανα, ενώ στο δίκτυο εσωτερικού ενισχύει τις συχνότητες στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Χανιά με τρεις πτήσεις την εβδομάδα αντί για δύο. Αντίστοιχα και η SKY express, πέραν του δικτύου των 33 προορισμών στο εσωτερικό, διευρύνει συνεχώς το δίκτυο εξωτερικού στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του διεθνούς της δικτύου.

Η εταιρεία εγκαινίασε στις 24 Οκτωβρίου τη νέα απευθείας πτήση Αθήνα – Μαδρίτη, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην Ιβηρική Χερσόνησο, μετά και την πρόσφατη έναρξη πτήσεων προς τη Λισαβόνα. Με τις νέες συνδέσεις, η SKY express εξυπηρετεί πλέον σταθερά 27 διεθνείς προορισμούς, ενώ έως το τέλος του έτους το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας ενισχύεται περαιτέρω με νέες απευθείας συνδέσεις από την Αθήνα προς το Αμβούργο, τη Λιόν και το Τελ Αβίβ, καθώς και με νέες συνδέσεις από τη Θεσσαλονίκη προς το Ντίσελντορφ και από το Ηράκλειο προς τα Τίρανα.

Οι top εθνικότητες του εννεαμήνου

Ποιες είναι οι εθνικότητες που έχουν απογειώσει φέτος τον ελληνικό τουρισμό; Με βάση τα επίσημα στοιχεία του εννεαμήνου του 2025, που βασίζονται στην επεξεργασία των δεδομένων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εξαιρουμένου του αεροδρομίου της Αθήνας, οι περισσότεροι ξένοι ταξιδιώτες σε όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια (υπό τη διαχείριση της ΥΠΑ και της Fraport Greece) προήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, με σχεδόν 4 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,7% σε σχέση με πέρυσι και ακολουθούν οι Γερμανοί με πάνω από 3,33 εκατομμύρια αφίξεις (+6%) και οι Ιταλοί με πάνω από 1,3 εκατομμύρια αφίξεις (+5,1%).

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η γνωστή εταιρεία συμβούλων GBR Consulting, η οποία συνεργάζεται με τις Ενώσεις Ξενοδόχων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη κ.ο.κ., στο top 10 των μεγαλύτερων ξένων αγορών στα αεροδρόμια της ελληνικής περιφέρειας, με βάση τις κινήσεις αεροσκαφών από το εξωτερικό, το Ισραήλ με λίγο λιγότερο από μισό εκατομμύριο αφίξεις είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στο εννεάμηνο του 2025 με ένα εντυπωσιακό +32%, ενώ οι δύο αγορές που σημείωσαν πτώση ως προς τις διεθνείς αφίξεις -αν και οριακή, κάτω του 1% σε σχέση με πέρυσι- ήταν η Γαλλία (878.000 αφίξεις) και η Τσεχία (463.000).

Ανά αεροδρόμιο, από τα 23,8 εκατομμύρια των διεθνών αφίξεων του εννεαμήνου η μερίδα του λέοντος ανήκει, όπως είναι εύλογο, σε αυτό της Αθήνας. Ειδικότερα, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, με βάση τα στοιχεία από το ΙΝSETE, κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων, φτάνοντας τα 7 εκατομμύρια επιβάτες και σημειώνοντας αύξηση κατά 609.000 ή 9,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ στη συμπρωτεύουσα, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», οι αφίξεις ανήλθαν σε 2,1 εκατομμύρια με αύξηση 10%.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



