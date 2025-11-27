Τουρκία: Αυτή είναι η ομάδα που ξέμεινε λόγω παράνομου στοιχηματισμού με 7 μόλις παίκτες!

Στην Τουρκία το ποδόσφαιρο βρίσκεται σε μία άνευ προηγουμένου αναταραχή μετά τον μαζικό έλεγχο της Τουρκικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (TFF), ο οποίος αποκάλυψε ότι εκατοντάδες διαιτητές και πάνω από χίλιοι παίκτες είχαν εμπλακεί σε παραβιάσεις των κανόνων στοιχηματισμού.

Οι σαρωτικές τιμωρίες που ακολούθησαν έχουν αφήσει πολλούς συλλόγους σε δύσκολη θέση, με τον πρόεδρο της TFF, Ιμπραχίμ Χατζιοσμάνογλου, να δηλώνει ότι η αποστολή της Ομοσπονδίας είναι να «καθαρίσει όλη τη βρωμιά» από το τουρκικό ποδόσφαιρο.

Ένας από τους συλλόγους που επλήγησαν περισσότερο είναι η Άγκρι 1970 Σπορ. Η ομάδα από τη βορειοανατολική Τουρκία, που αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κατάσταση καθώς 17 από τους 24 παίκτες του ρόστερ της έχουν τεθεί σε αναστολή για παραβίαση των κανόνων στοιχηματισμού, με ποινές που κυμαίνονται από 45 ημέρες έως έναν χρόνο.

Αποτέλεσμα ήταν η ομάδα να κάνει προπόνηση με μόλις επτά παίκτες στο γήπεδο.

Όπως σημείωσε ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Αχμέτ Οζέν, όλες οι παραβάσεις σχετίζονται με αγώνες άλλων πρωταθλημάτων, με τους περισσότερους παίκτες να επιμένουν ότι τα στοιχήματα είχαν τοποθετηθεί πριν από χρόνια, πριν καν έρθουν στην Άγκρι.

«Είχαμε ήδη χτίσει αυτή την ομάδα από το μηδέν στην αρχή της σεζόν, περάσαμε πολύ δύσκολες περιόδους για να το κάνουμε», δήλωσε ο Οζέν.

Ο σύλλογος έχει ασκήσει έφεση στο διοικητικό συμβούλιο της TFF, αλλά η απόφαση αναμένεται να καθυστερήσει.

Η διοίκηση της Άγκρι προσπαθεί τώρα να βρει άμεσα μια δωδεκάδα νέων παικτών για να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ρόστερ, επιστρατεύοντας παίκτες από την U19, τοπικές ερασιτεχνικές ομάδες και βραχυπρόθεσμους δανεισμούς.

Ο αντιπρόεδρος, Τεκίν Γιουσάν, υπογράμμισε ότι η εσωτερική έρευνα του συλλόγου δεν βρήκε καμία πρόσφατη στοιχηματική δραστηριότητα από τότε που συγκροτήθηκε το ρόστερ τον Αύγουστο.

Το σκάνδαλο έχει δημιουργήσει παρόμοια προβλήματα σε συλλόγους χαμηλότερων κατηγοριών σε όλη την Τουρκία, με τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι οι αναδρομικές τιμωρίες για παραβάσεις πλήττουν δυσανάλογα τους μικρούς συλλόγους.

