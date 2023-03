Τουρκία: Άλογο ανασύρθηκε ζωντανό μετά από 21 ημέρες κάτω από τα ερείπια κτιρίου – BINTEO

Ένα άλογο ανασύρθηκε ζωντανό κάτω από τα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του φονικού σεισμού στην Τουρκία.

Το ζώο επέζησε κάτω από τα ερείπια κτιρίου στην Αντιγιαμαν, για 21 ημέρες, σύμφωνα με το Sky News.

🐴 Watch the moment a horse was rescued from wreckage, 21 days after a devastating earthquake shook Turkey and Syria

👇 pic.twitter.com/UuFkbGG9rX

— Sky News (@SkyNews) February 28, 2023