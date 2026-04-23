Τουρκία: «Κόκκινο» στα social media σε άτομα κάτω των 15 ετών

Οι γονείς θα έχουν στη διάθεσή τους μέσα για την παρακολούθηση του χρόνου που περνούν τα παιδιά τους μπροστά σε οθόνες, καθώς και των διαδικτυακών δαπανών

23 Απρ. 2026 10:37
Pelop News

Μια ακόμα χώρα, ψήφισε νόμο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών την  Τετάρτη, το βράδυ από το τουρκικό κοινοβούλιο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με τον νόμο, σε άτομα κάτω των 15 ετών θα απαγορεύεται η εγγραφή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και οι ψηφιακές πλατφόρμες θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, ανέφερε το τουρκικό ειδησεογραφικό κανάλι NTV.

Οι γονείς θα έχουν στη διάθεσή τους μέσα για την παρακολούθηση του χρόνου που περνούν τα παιδιά τους μπροστά σε οθόνες, καθώς και των διαδικτυακών δαπανών, ενώ «σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα υποχρεούνται να παρέμβουν εντός μίας ώρας από τη διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου, πρόσθεσε το NTV.

Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανέφερε το Anadolu.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε την καθιέρωση μιας «ημέρας εκτός σύνδεσης» κάθε μήνα για τους νέους, ώστε να μπορούν να επανασυνδεθούν με το διάβασμα ή τον αθλητισμό, «τη ζωτικότητα της πραγματικής ζωής», ενόψει μιας ευρωπαϊκής συνάντησης «συντονισμού» για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των δεκαπέντε ετών.

Την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι ηγέτες 12 χωρών της ΕΕ (Αυστρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ισπανία) συζήτησαν έναν παρόμοιο περιορισμό στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό αντιπροσωπεύει διπλάσιο αριθμό χωρών που αρχικά προσφέρθηκαν εθελοντικά να το πράξουν το περασμένο φθινόπωρο, γεγονός που δείχνει ότι το μέτρο «κερδίζει έδαφος», σημείωσε με ικανοποίηση ο Γάλλος πρόεδρος.

