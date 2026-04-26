Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά από αγώνα ΒΙΝΤΕΟ

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από δεκάδες εξαγριωμένους οπαδούς έπεσε ένας Ρώσος πυγμάχος στην Τουρκία, μετά την νίκη σε αγώνα επί του Τούρκου συναθλητή του.

Το περιστατικό συνέβη σε αγώνα μποξ στην Τραπεζούντα, όπου ο Ρώσος Σεργκέι Γκορόκοφ επικράτησε του Τούρκου Εμιράν Καλκάν.

🇹🇷 🤛 Turkish fans brutally beat a Russian boxer after the fight Sergey Gorokhov and his team were attacked after his victory over Emirhan Kalkan. Furious spectators hit the UBO title holder with chairs, fists, and kicks. The bout took place in Trabzon, Turkey. pic.twitter.com/0iN7aoIh2D — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026



Καθώς ο Ρώσος πυγμάχος πανηγύριζε την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου UBO ( Universal Boxing Organization) με την ομάδα του πάνω στο ρινγκ, ξαφνικά ξέσπασε άγριος καυγάς μεταξύ ενός μέλους του Καλκάν και μέλους της ομάδας του Γκορόκοφ.

Η σύγκρουση ξέσπασε στον τρίτο γύρο μετά την διακοπή του αγώνα: Ο Γκορόκοφ ξεκίνησε πρόωρα να γιορτάζει τη νίκη του, τρέχοντας γύρω από το ρινγκ, κάτι που εξόργισε τους Τούρκους.

Στη συνέχεια δεκάδες θεατές ανέβηκαν στο ρινγκ. Ακούλουθησε πανικός ενώ πολλοί επιτέθηκαν στον Ρώσο πυγμάχο, που αρχικά προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν βάναυσα.

Στα πλάνα φαίνεται ο όχλος να χτυπά με μανία τον Γκορόκοφ με καρέκλες, γροθιές και κλοτσιές ενώ ο εκφωνητής παρακαλεί από τα μικρόφωνα το πλήθος να ηρεμήσει.

