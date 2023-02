Τουρκία: Πάνω από 21.000 οι νεκροί – 12 συλλήψεις – Ζωντανοί στα ερείπια για περισσότερες από 130 ώρες ΒΙΝΤΕΟ

Οι αρχές στην Τουρκία συνέλαβαν 12 εργολάβους οι οποίοι κατηγορούνται για τον τρόπο με τον οποίο έκτισαν κτίρια, τα οποία κατέρρευσε μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, που μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 21.00 άτομα μόνο στη γείτονα χώρα.

Μάλιστα, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας επιχειρηματίας από την επαρχία Γκαζιαντέπ και έντεκα άτομα από την επαρχία Σανλιούρφα, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο DHA.

Επίσης, αναμένονται περισσότερες συλλήψεις αφού ο εισαγγελέας του Ντιγιάρμπακιρ, μιας από τις δέκα επαρχίες που επλήγησαν από την καταστροφή, ανακοίνωσε σήμερα ότι είχε εκδώσει 29 εντάλματα σύλληψης, αναφέρει το επίσημο πρακτορείο Anadolu.

Σύμφωνα με αυτή την πηγή, ένας από τους συλληφθέντες είναι ένας επιχειρηματίας που έχτισε κτίρια στο Γκαζιαντέπ και συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη. Αρκετές έρευνες έχουν ξεκινήσει από εισαγγελείς σε πληγείσες επαρχίες όπως η Καχραμάνμαράς, όπου η πόλη Πάζαρτζικ βρέθηκε στο επίκεντρο του σεισμού.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας έδωσε εντολή στους εισαγγελείς των δέκα επαρχιών να ανοίξουν «γραφεία διερεύνησης εγκλημάτων που σχετίζονται με το σεισμό».

Επιπλέον, περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον σεισμό στην Τουρκία και στη Συρία, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ερντογάν, ο οποίος επισκέφθηκε την πόλη Σανλιούρφα στα νοτιοανατολικά, μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί τα πτώματα 21.848 ανθρώπων στην Τουρκία ενώ οι αρχές στη Συρία έχουν ανακοινώσει 3.553 νεκρούς.

Ζωντανοί στα ερείπια για περισσότερες από 130 ώρες

Στο Καχραμανμαράς, η 17χρονη Χεντίλ έμεινε 135 ώρες στα χαλάσματα.

Ο 19χρονος Ογουζχάν Μποσνάκ διασώθηκε ύστερα από 133 ώρες, όπως και ένα παιδάκι στο Καχραμανμαράς.

Η πεντάχρονη Σενγκιούλ κατάφερε να μείνει ζωντανή στα συντρίμμια για 132 ώρες, στο Γκαζιάντεπ. Το πρώτο πράγμα που ζήτησε από τους διασώστες ήταν… πορτοκαλάδα με ανθρακικό.

Το κοριτσάκι διασώθηκε με τον πατέρα του.

4-year-old Sengul Karabas and her father Sezai Karabas are rescued from rubble 132 hours after deadly quakes in Turkish province of Gaziantep

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/BtEkBDIRrb

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023