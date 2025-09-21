Τουρκία: Πύρινη κόλαση στην τουριστική Αττάλεια – Εκκενώσεις περιοχών ΒΙΝΤΕΟ

Οι αρχές έδωσαν την εντολή για απομάκρυνση του κόσμου, καθώς η φωτιά είχε πλησιάσει τις τουριστικές εγκαταστάσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων

21 Σεπ. 2025 10:45
Pelop News

Δύσκολες στιγμές περνά η τουριστική περιοχή της Αττάλειας της Τουρκίας καθώς το απόγευμα του Σαββάτου (20.09.2025) ξέσπασε μεγάλη φωτιά.

Οι εικόνες που έρχονται από την Αττάλεια της Τουρκίας σοκάρουν. Το βράδυ του Σαββάτου εκκενώθηκαν ξενοδοχεία στην τουριστική περιοχή Μπελέκ.

Τουρκικά μέσα ανέφεραν ότι ξέσπασε νέα πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Κουντού και Μπέλεκ, η οποία έρχεται να προστεθεί στις πυρκαγιές στην επαρχία Αττάλειας της Τουρκίας.


Η φωτιά μάλιστα απείλησε περιοχές με θερμοκήπια φράουλας και πλέον κινείται προς τις ακτές της Μεσογείου, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τουριστικές υποδομές και παραθαλάσσιες κατοικίες.

Η πυροσβεστική βρίσκεται στην περιοχή με 800 πυροσβέστες, ενώ επιχειρούν 14 αεροσκάφη και 20 ελικοπτέρα με το έργο τους να είναι ιδιαίτερα δύσκολο λόγω των θυελλωδών ανέμων που αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση.
