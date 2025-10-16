Τουρκία: Σε ρινγκ μετατράπηκε συνέδριο του CHP ΒΙΝΤΕΟ

Χάος προκλήθηκε στο Επαρχιακό Συνέδριο του CHP στη Μαλάτεια της Τουρκίας, όταν μια διαφωνία μεταξύ μελών του κόμματος ξέφυγε και κατέληξε σε καβγά.

Το συνέδριο του CHP στην Τουρκία, στιγματίστηκε από μία άγρια συμπλοκή όταν ο δήμαρχος της πόλης, που είναι μέλος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε βουλευτή και άλλους κομματικούς παράγοντες πως δεν στηρίζουν τον δήμο.

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος, Αμπντουλβαχάπ Γκιοτσέρ, συμπεριέλαβε και τον βουλευτή του CHP στη Μαλάτεια, Βελί Αγμπάμπα, καθώς και τον επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης, Μπαρίς Γιλντίζ, γεγονός που πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση με ορισμένα μέλη του κόμματος.

Η ανταλλαγή φραστικών επιθέσεων ξέφυγε γρήγορα και μετατράπηκε σε συμπλοκή, την κατάσταση να ξεφεύγει και να πέφτουν γροθιές και κλωτσιές μέσα στην αίθουσα.

Για περίπου 15 λεπτά, ο χώρος του συνεδρίου μετατράπηκε σε ρινγκ και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να χωρίσει τους εμπλεκόμενους.

Τα πνεύματα ηρέμησαν, μετά από διακοπή του συνεδρίου που συνεχίστηκε με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

