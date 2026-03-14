Τραμπ για Ορμούζ: «Σύντομα θα ανοίξουμε τα Στενά» – Κάλεσμα σε συμμάχους και Ασία

Νέα παρέμβαση για την κρίση στα Στενά του Ορμούζ έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμβάλουν ώστε η στρατηγική θαλάσσια οδός να γίνει ξανά «ανοιχτή, ασφαλής και ελεύθερη», ενώ κάλεσε και άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, την οποία μετέδωσε το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «πολλές χώρες» που επηρεάζονται από την ιρανική απόπειρα να κλείσει το Ορμούζ θα συνεργαστούν με τις ΗΠΑ για να διατηρηθεί ανοιχτό το πέρασμα. Όπως είπε, ελπίζει ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες θα στείλουν πλοία στην περιοχή.

Στην ίδια παρέμβαση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη καταστρέψει «το 100% της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν», ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να μπορεί να προκαλεί προβλήματα με drones, νάρκες ή πυραύλους μικρού βεληνεκούς κατά μήκος της θαλάσσιας οδού. Παράλληλα, διαμήνυσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν επιχειρήσεις κατά ιρανικών στόχων στην περιοχή.

Η δήλωση έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ, κόμβο ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, ενώ προειδοποίησε ότι και οι πετρελαϊκές υποδομές του νησιού θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο αν η Τεχεράνη συνεχίσει να παρεμποδίζει τη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς το Ορμούζ παραμένει μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη. Το Associated Press έχει μεταδώσει ότι ο πόλεμος έχει ουσιαστικά μπλοκάρει τη θαλάσσια οδό, με κυβερνήσεις και αγορές να αναζητούν σενάρια για το πώς μπορεί να αποκατασταθεί η διέλευση πετρελαίου και εμπορευμάτων.

Η νέα τοποθέτηση του Τραμπ δείχνει προσπάθεια διεθνοποίησης της αμερικανικής στρατηγικής στην περιοχή, με σαφές μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει όχι μόνο στρατιωτική πίεση προς την Τεχεράνη, αλλά και έμπρακτη συμμετοχή μεγάλων ναυτικών και εμπορικών δυνάμεων στην ασφάλεια του περάσματος.

