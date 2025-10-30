Τραμπ για Ουκρανία: «Μερικές φορές, πρέπει να τους αφήσεις να πολεμήσουν»

30 Οκτ. 2025 15:56
Pelop News

Την Πέμπτη, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα εργάζονται από κοινού για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο τόνισε πως «μερικές φορές πρέπει να τους αφήσεις να πολεμήσουν».

Η Ουκρανία είχε εκφράσει υψηλές προσδοκίες από τις συνομιλίες των δύο ηγετών, ελπίζοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έπειθε τον Σι να μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, περιορίζοντας έτσι τη χρηματοδότηση της Μόσχας μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο Τραμπ, το θέμα του πετρελαίου δεν τέθηκε στο τραπέζι, αν και «το ζήτημα της Ουκρανίας προέκυψε πολύ έντονα» κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

«Μιλήσαμε για πολλή ώρα. Και οι δύο συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Συμφωνήσαμε πως οι πλευρές είναι εγκλωβισμένες και πολεμούν και μερικές φορές πρέπει να τους αφήνεις να πολεμούν, υποθέτω… τρελό. Αλλά θα μας βοηθήσει και θα συνεργαστούμε για την Ουκρανία» δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, σύμφωνα με το Politico.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε εκφράσει την ελπίδα ότι η συνάντηση Τραμπ – Σι θα μπορούσε να αποτελέσει επόμενο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου. «Αν μετά τις αμερικανικές κυρώσεις, η Κίνα είναι έτοιμη να μειώσει τις εισαγωγές [ρωσικού πετρελαίου]… γιατί ήδη έχουμε σήματα από την Ινδία ότι θα περιορίσει τις εισαγωγές ενεργειακών πόρων από τη Ρωσία», είχε δηλώσει ο Ζελένσκι σε συνάντηση με δημοσιογράφους στο Κίεβο τη Δευτέρα, στην οποία παρευρέθηκε και το POLITICO.

Ωστόσο, η κινεζική στάση παρέμεινε αμετάβλητη. «Αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία εδώ και πολύ καιρό, και αυτό καλύπτει μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών της Κίνας… Όμως μαζί του δεν συζητήσαμε για το πετρέλαιο. Συζητήσαμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Δεν επηρεάζει την Κίνα, δεν επηρεάζει εμάς. Απλώς δεν μου αρέσει να βλέπω χιλιάδες νέους να σκοτώνονται» ανέφερε ο Τραμπ.
