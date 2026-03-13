Τραμπ για Πούτιν: «Μπορεί να βοηθάει λίγο το Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News Radio ότι θεωρεί πιθανό ο Βλαντιμίρ Πούτιν να βοηθά το Ιράν «λίγο», συνδέοντας την εκτίμησή του με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ευρύτερη γεωπολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις. Όπως είπε, «ίσως τους βοηθά λίγο», προσθέτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος «πιθανώς πιστεύει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία».

Η τοποθέτηση αυτή έγινε σε μια στιγμή που η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει πολύ υψηλή, ενώ αμερικανικά και διεθνή μέσα αναφέρονται σε πληροφορίες και εκτιμήσεις γύρω από πιθανή ρωσική υποστήριξη προς την Τεχεράνη. Ο Τραμπ δεν παρουσίασε δημόσια συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για τον ισχυρισμό του, αλλά η δήλωσή του έρχεται μέσα σε ένα περιβάλλον όπου οι σχέσεις Ρωσίας, Ιράν, ΗΠΑ και Ουκρανίας εμφανίζονται όλο και πιο αλληλένδετες.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε και στο μέτωπο της σύγκρουσης με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να κινηθούν «πολύ σκληρά» απέναντι στην Τεχεράνη μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι αμερικανικές δυνάμεις να συνοδεύουν πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η αναφορά του Τραμπ στο Ορμούζ έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς το στενό αυτό πέρασμα παραμένει κομβικό για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Η ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει ήδη επηρεαστεί έντονα από τη σύγκρουση, με τις διεθνείς αγορές να παρακολουθούν στενά κάθε νέα δήλωση από Ουάσιγκτον, Τεχεράνη και Μόσχα.

Οι νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ενισχύουν την εικόνα μιας σύγκρουσης που δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο άμεσο μέτωπο ΗΠΑ – Ιράν, αλλά αγγίζει ευρύτερες ισορροπίες ανάμεσα στη Δύση, τη Ρωσία και τους περιφερειακούς παίκτες της Μέσης Ανατολής. Σε αυτό το περιβάλλον, κάθε υπαινιγμός περί ρωσικής εμπλοκής αποκτά ξεχωριστή πολιτική και στρατηγική σημασία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



