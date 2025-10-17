Τραμπ: Νέες επαφές με Ζελένσκι-Πούτιν για την Ουκρανία με οδηγό τη Λωρίδα της Γάζας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να προσθέσει στο ενεργητικό του μία νέα διπλωματική επιτυχία, καθώς το πολιτικό του κεφάλαιο έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στη Γάζα.

Τουρκία: Θέλει να παίξει ρόλο στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Λωρίδα της Γάζας

Αν και η συμφωνία είναι υπό πίεση, καθώς η Χαμάς συνεχίζει τις εκκαθαρίσεις, η προοπτική διευθέτησης και της «παγωμένης» σύρραξης στην Ουκρανία κινητοποιεί τον Αμερικανό Πρόεδρο, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία εντός του 2025 στην ειρήνη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ θα υποδεχθεί σήμερα (17/10/2025) στο Λευκό Οίκο τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ενώ είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι στη διάρκεια της διμερούς συνάντησης ο κ. Τραμπ θα γίνει για άλλη μια φορά κοινωνός του ουκρανικού αιτήματος για χορήγηση των αμερικανικών πυραύλων Tomahawk, καθώς το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα μπορεί να επιφέρει πλήγματα βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Reporter: Did Putin try to stop you from selling Tomahawk missiles to Ukraine? Trump: Of course, what do you think? Is he going to say “please sell those Tomahawks, I really appreciate it?” pic.twitter.com/k30EUwPtHd — Clash Report (@clashreport) October 16, 2025

Σε αυτήν την προοπτική, οι πύραυλοι Tomahawk καθίστανται ένα από τα βασικά διαπραγματευτικά εργαλεία του Λευκού Οίκου και μοχλοί πίεσης προς το Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, με την αμερικανική πλευρά να επιθυμεί έναν ακόμη προσωπικό θρίαμβο, που θα τονώσει έτι περαιτέρω το ηγετικό προφίλ Τραμπ. Για το λόγο αυτό, μετά το Άνκορανζ της Αλάσκας και το «Βατερλώ» του Προέδρου των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται τώρα να επιθυμεί μια νέα «Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη», ένα μοτίβο αντίστοιχο με αυτό της Συμφωνίας στην Αίγυπτο που αφορά στη Γάζα. Μόνο που αυτή τη φορά, η νέα συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό και το Ρώσο Πρόεδρο αναμένεται να λάβει σάρκα και οστά στη Βουδαπέστη, η οποία ήδη προετοιμάζεται με βάση τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Μετά από μια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους Προέδρους των ΗΠΑ και της Ρωσίας, η οποία διήρκεσε πάνω από δυόμιση ώρες χθες, ο δρόμος για τη Βουδαπέστη είναι ανοιχτός αλλά όχι στρωμένος με ρόδα, αφού τα αγκάθια παραμένουν ως προς:

– την κατοχή ουκρανικών εδαφών

– το βέτο ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

– την αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει κρύψει την απογοήτευσή του για το «Βατερλώ» της συνάντησης στο Άνκορανζ της Αλάσκα, καθώς ο Ρώσος ομολογός του τον έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Παρά το θερμό κλίμα, η Συνέντευξη Τύπου εξελίχθηκε σε δύο παράλληλους μονολόγους, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε ατόφιο το αναθεωρητικό του επιχείρημα, χωρίς καμία διάθεση διαπραγμάτευσης ή υποχώρησης προς χάρη της ειρήνης. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως «παραγωγική» τη μακροσκελή επικοινωνία του με τον Πρόεδρο Πούτιν, τη στιγμή που το Κρεμλίνο θεωρεί ότι η τυχόν αποστολή αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα αποτελούσε πρόκληση. Την ίδια στιγμή, αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ θεωρούν ότι οι πύραυλοι είναι το μόνο ισχυρό χαρτί του Λευκού Οίκου, ώστε να ωθήσει τον Πούτιν να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, καθώς οι απώλειες θα είναι πολλαπλάσιες από τις σημερινές, σε περίπτωση ενεργοποίησης του οπλικού συστήματος.

Αμφότεροι οι Πούτιν και Τραμπ, πάντως, αναμένεται να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην Ουγγαρία, ώστε να δουν «αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον «άδοξο» πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», όπως ανέφερε στο Truth Social ο Πρόεδρος Τραμπ, προσθέτοντας ακόμη πως «πιστεύω ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος με τη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία». Σύμφωνα με τη Washington Post, o Πούτιν προσπάθησε επίσης χθες να πείσει τον Τραμπ ότι η Ρωσία είχε το πάνω χέρι στο πεδίο της μάχης, αν και «μαύρο κουτί» παραμένει ο ακριβής αριθμός των θυμάτων, ο οποίος αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό για την πλευρά της Ρωσίας.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy arrived in the United States for talks on the potential U.S. provision of long-range weapons after U.S. President Donald Trump warned Russia he may send Kyiv long-range Tomahawk missiles. pic.twitter.com/1dQzZYXSaE — The Associated Press (@AP) October 16, 2025

Αισιοδοξία από την Ουκρανία

Με αυτά τα δεδομένα, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι «η δυναμική περιορισμού της τρομοκρατίας και του πολέμου που πέτυχε στη Μέση Ανατολή, θα βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

«Ο Πούτιν δεν είναι σίγουρα πιο γενναίος από τη Χαμάς ή οποιαδήποτε άλλη τρομοκρατική οργάνωση. Η γλώσσα της ισχύος και της δικαιοσύνης θα λειτουργήσει αναπόφευκτα και εναντίον της Ρωσίας. Μπορούμε ήδη να δούμε ότι η Μόσχα βιάζεται να ξαναρχίσει τον διάλογο, μόλις άκουσε για τους Tomahawk, εκτίμησε ο ίδιος. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία εναλλακτική λύση εκτός από την ειρήνη και την αξιόπιστα εγγυημένη ασφάλεια, επισημαίνοντας την ανάγκη «να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις ρωσικές επιθέσεις και τα πλήγματα το συντομότερο δυνατό».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



