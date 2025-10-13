Τραμπ: «Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε, καταφέραμε αυτό που όλοι θεωρούσαν αδύνατο» LIVE

Με τα χειροκροτήματα να γεμίζουν την αίθουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ διακήρυξε από το Σαρμ ελ Σέιχ το «τέλος του αδύνατου» και την απαρχή μιας νέας εποχής ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας κατά τη τελετή υπογραφής του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «αυτή είναι η μέρα που εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την περιοχή και σε όλο τον κόσμο περίμεναν, ελπίζοντας και προσευχόμενοι για χρόνια».

«Καταφέραμε αυτό που όλοι θεωρούσαν αδύνατο – επιτέλους, ειρήνη στη Μέση Ανατολή», τόνισε, υπό τα βλέμματα των συγκεντρωμένων ηγετών.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την «βαθιά του ευγνωμοσύνη προς τα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη», επαινώντας τον ρόλο τους σε αυτήν την «ιστορική πρόοδο», την οποία χαρακτήρισε «σημείο καμπής για την ανθρωπότητα».

Μάλιστα ο Τραμπ ανέλαβε ρόλο οικοδεσπότη στη σύνοδο κορυφής του Σαρμ ελ Σέιχ, απαριθμώντας με χαρακτηριστική άνεση και χιούμορ τους ηγέτες που συμμετέχουν στη διάσκεψη.

Αφού ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ για τα λόγια του, ο Τραμπ αστειεύτηκε λέγοντας: «Λοιπόν, μπορούμε να φύγουμε – δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε!»

Στη συνέχεια άρχισε να διαβάζει αλφαβητικά τις χώρες που συμμετέχουν, ξεκινώντας από τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, την Αραβική Λίγκα, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν.

Όταν έφτασε στη Γαλλία, δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει: «Φαντάζομαι ότι ο Εμανουέλ Μακρόν στέκεται κάπου πίσω μου.» Όταν όμως αντιλήφθηκε ότι ο Γάλλος πρόεδρος απουσίαζε, πρόσθεσε γελώντας: «Δεν το πιστεύω! Σήμερα κρατάς χαμηλό προφίλ!»

Κλείνοντας τη «λίστα» του, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, την οποία χαρακτήρισε «όμορφη» και «πολύ επιτυχημένη πολιτικό».

