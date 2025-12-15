Τραμπ: Πιο κοντά σε λύση για την Ουκρανία από ποτέ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (15/12/2025) ότι είχε εκτενείς και εποικοδομητικές συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες για την Ουκρανία και τόνισε πως «τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά».

Διπλωματικός «πυρετός» για τη λήξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας: Οι εγγυήσεις ασφαλείας και το «αγκάθι» του Ντονμπάς

«Είχαμε μια πολύ μεγάλη και πολύ καλή συζήτηση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ προσθέτοντας ότι υπάρχει ισχυρή στήριξη από τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι, όπως είπε, θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν πολλές συνομιλίες και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας αισιοδοξία για τις εξελίξεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Reuters, ανέφερε είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και συνομιλίες με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Πολωνίας, της Νορβηγίας, της Δανίας και της Ολλανδίας.

Καθώς και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.

«Πολυεθνική δύναμη» ζητάει η ΕΕ παράλληλα με τον Ουκρανικό στρατό

Οι ηγέτες δέκα ευρωπαϊκών κρατών και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρότειναν σήμερα να ηγηθούν μιας «πολυεθνικής δύναμης» στην Ουκρανία και να υποστηρίξουν τον ουκρανικό στρατό που θα περιοριστεί σε 800.000 βάσει του υπό διαπραγμάτευση ειρηνευτικού σχεδίου, σύμφωνα με κοινή δήλωση που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

Αυτή η «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία» θα συγκροτηθεί από εθελοντικές συνδρομές κρατών και θα υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που υπογράφουν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Σουηδίας και της ΕΕ, οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου συμφώνησαν με την Ουάσινγκτον να συνεργαστούν «για να παράσχουν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και μέτρα για την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου».

Θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υποστήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων – που «θα πρέπει να διατηρηθούν στο επίπεδο των 800.000 στρατιωτικών σε καιρό ειρήνης» – κι έναν μηχανισμό εποπτείας της εκεχειρίας, εφόσον φυσικά επιτευχθεί.

Υπογραμμίζεται πως «οι αποφάσεις για εδαφικά ζητήματα εναπόκεινται στον λαό της Ουκρανίας, αφότου ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας τεθούν σε ισχύ».

Επισημαίνεται εξάλλου πως εναπόκειται στη Ρωσία να δείξει «τη βούλησή της να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη, αποδεχόμενη το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ» και «τη δέσμευσή της για τερματισμό των εχθροπραξιών, αποδεχόμενη μια κατάπαυση του πυρός».

