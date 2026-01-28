Τραμπ: «Πολύ καλά πράγματα συμβαίνουν» στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας – Ουκρανίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία χωρίς λεπτομέρειες.

Τραμπ: «Πολύ καλά πράγματα συμβαίνουν» στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας – Ουκρανίας
28 Ιαν. 2026 9:13
Pelop News

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δήλωσε την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 ότι «πολύ καλά πράγματα συμβαίνουν» με στόχο τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής. Ο Τραμπ δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή την πρόοδο των συνομιλιών, μιλώντας με αισιόδοξο τόνο στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο με προορισμό την Αϊόβα.

Έκθεση CSIS: Σχεδόν 2 εκατομμύρια στρατιωτικά θύματα στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας

Οι διαπραγματεύσεις εντάθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι, με τη μεσολάβηση Αμερικανών αξιωματούχων. Πρόκειται για μία από τις σπάνιες άμεσες επαφές των δύο πλευρών μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο 2022.

Παράλληλα, η κατάσταση στην Ουκρανία παραμένει κρίσιμη σε ενεργειακό επίπεδο. Ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας (και πρώτος αντιπρόεδρος) Ντενίς Σμιχάλ δήλωσε την Τρίτη ότι 710.000 νοικοκυριά στο Κίεβο παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, λόγω των εκτεταμένων ζημιών από πρόσφατες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Σμιχάλ ανέφερε ότι ειδικοί και αρχές εργάζονται για τη σύνταξη χρονοδιαγράμματος προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος, καθώς το ενεργειακό σύστημα έχει υποστεί ζημιές διαφορετικής κλίμακας ανά περιοχή.

«Κατανοούμε ότι το να ζεις στην αβεβαιότητα χωρίς σαφή χρονοδιαγράμματα είναι εξουθενωτικό», τόνισε ο υπουργός, δεσμευόμενος για εντατικές προσπάθειες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης.

