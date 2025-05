Τραμπ: Τα έκανε άνω-κάτω με αφορμή συμμετοχή τρανς μαθήτριας Λυκείου σε σχολικούς αγώνες ΒΙΝΤΕΟ

Νέα επίθεση στην Καλιφόρνια εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας να διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της Πολιτείας, με αφορμή τη συμμετοχή τρανς μαθήτριας Λυκείου σε σχολικούς αγώνες. Πρόκειται για την AB Hernandez (σ.σ. βιολογικά αγόρι), η οποία αγωνίστηκε και κατέκτησε δύο περιφερειακούς τίτλους στο τριπλούν και στο άλμα εις μήκος, στην κατηγορία των κοριτσιών.

«ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, δηλώνοντας ότι «μεγάλης κλίμακας ομοσπονδιακή χρηματοδότηση θα ανασταλεί, ίσως και μόνιμα», αν δεν εφαρμοστεί το εκτελεστικό διάταγμα της κυβέρνησής του για το θέμα.

Πέρα από την απειλή της διακοπής χρηματοδότησης, ο Τραμπ «διέταξε» τις τοπικές αρχές να απαγορεύσουν στην τρανς αθλήτρια τη συμμετοχή στους τελικούς του πολιτειακού πρωταθλήματος. Στρέφοντας τα βέλη του και στον Δημοκρατικό κυβερνήτη, Γκάβιν Νιούσομ, έγραψε: «Ο ίδιος ο κυβερνήτης είπε ότι είναι “ΑΔΙΚΟ”. Θα μιλήσω μαζί του σήμερα, για να δω προς ποια κατεύθυνση θέλει να κινηθεί».

Ο Νιούσομ, ο οποίος στο παρελθόν είχε ταχθεί υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, είχε πρόσφατα δηλώσει ότι το ζήτημα της συμμετοχής τρανς αθλητών σε γυναικεία αθλήματα είναι «θέμα δικαιοσύνης», προκαλώντας αντιδράσεις εντός του κόμματός του. Το γραφείο του κυβερνήτη, πάντως, όπως σημειώνει το Politico, δεν απάντησε άμεσα στα σχόλια του Τραμπ.

BREAKING: President Trump threatens to withhold federal funding from California if the state fails to stop biological male AB Hernandez from competing in the girl’s State Finals.

Hernandez has been crushing the female competition in the long and triple jumps.

“California, under… pic.twitter.com/Ywnl1cObV3

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 27, 2025