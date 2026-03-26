Τραμπ: Θέλει το σχέδιο να κλείσει σε 4 έως 6 εβδομάδες και δηλώνει ήδη μπροστά

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το αμερικανικό σχέδιο απέναντι στο Ιράν εξελίσσεται ταχύτερα από το αναμενόμενο, λέγοντας ότι ο χρονικός ορίζοντας είναι 4 έως 6 εβδομάδες και ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται ήδη μπροστά από το πρόγραμμα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πίεση που έχει ασκηθεί έχει αλλάξει τα δεδομένα και ότι η Τεχεράνη αναζητά πλέον διέξοδο μέσω συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στην ιρανική ηγεσία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να επιστρέψει σε συζητήσεις με όρους που, όπως ο ίδιος πιστεύει, δεν διασφαλίζουν ότι το Ιράν θα απομακρυνθεί οριστικά από την προοπτική πυρηνικών όπλων. Την ίδια ώρα, αμερικανικά και διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι παραμένουν ανοιχτοί δίαυλοι έμμεσης επικοινωνίας, χωρίς όμως να έχει διαμορφωθεί ακόμη σαφές έδαφος για συμφωνία.

Αιχμές για το ΝΑΤΟ και νέο μέτωπο στα Στενά

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης δυσαρέσκεια για το ΝΑΤΟ, επαναφέροντας την κριτική του προς τη Συμμαχία σε μια περίοδο που η ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα και τους δυτικούς συμμάχους. Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε απάντησε ότι η Συμμαχία είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση γύρω από τις αμερικανικές αιχμές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα Στενά του Ορμούζ, με τον Λευκό Οίκο να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τη διέλευση των πετρελαιοφόρων, ενώ η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι το Ιράν έχει προχωρήσει σε τοποθέτηση ναρκών στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές και τη ναυσιπλοΐα σε έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους του κόσμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



